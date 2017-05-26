دار الإفتاء: تحري رؤية هلال شهر رمضان 1438 في مصر والسعودية والكويت

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يتطلع العالم إلى معرفة موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، ورؤية هلال رمضان ومن المقرر أن يكون اليوم موعد استطلاع هلال رمضان تحديد غرة شهر رمضان المكرم في جميع الدول، وتحدد كل بلد موعد غرة شهر رمضان بها حسب تحري الهلال، وأعلنت عدد من الدول العربية مساء اليوم الخميس أن غرة شهر رمضان الكريم سوف تكون يوم السبت 27 من مايو 2017 وسوف يكون غدا الجمعة هو المتمم لشهر شعبان لسنة 1438 وعلى رأس هذه الدول السعودية واليمن بالإضافة إلى الكويت.

هذا وسوف تنظم دار الإفتاء المصرية غداً احتفالاً رسمياً من أجل إعلان نتيجة الرؤية الشرعية فى تحري هلال شهر رمضان وبعد الانتهاء من أخذ قرارات الإفتاء في شأن غرة شهر رمضان ولم يتم إعلانها قبل موعدها الرسمي حتى لا تحدث بلبلة وتشتيت بين الناس.

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وسوف يوافق غرة شهر رمضان 1438 السبت السابع والعشرين من مايو عام 2017 حسب الأبحاث الفلكية التي تم الإعلان عنها حسب التقويم الميلادي ولكن سوف يتم الأخذ برأي دار الإفتاء المصرية في أول يوم صيام شهر رمضان للأمة العربية والإسلامية، ويعتبر شهر رمضان هو الشهر التاسع في العام الهجري وهو شهر الصوم، ويعتبر شهر رمضان فرصة لكل مسلم ومسلمة من أجل الرجوع إلى الله والفوز به والتوبة والمغفرة ففيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر والثواب في شهر رمضان أضعاف مضاعفة.

وقد أعلن المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن دار الإفتاء المصرية تأخذ في اعتبارها تحديد غرة شهر رمضان الكريم من خلال رؤية الهلال التابع لشهر رمضان الكريم وقد أضاف أن رؤية الهلال سوف تكون خلال 6 مراصد وسوف يتم تحري هلال شهر رمضان خلال وجود شاهد شرعي وفلكي لأن رؤية هلال شهر رمضان تختص بين الجانب الفلكى والشرعي.