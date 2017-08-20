على جمعة: يجوز أداء فريضة الحج بالتقسيط

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قام الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء الحالي، بتوضيح فيما يخص الحج وهل يشترط على من يقوم بفريضة الحج أن يكون ميسور الحال ولديه كثير من المال.

وأضاف الدكتور على جمعة بإمكانية الحج بالتقسيط خلال برنامج “والله أعلم” الذي يتم بثه على قناة سي بى سي ، حيث أجاز على جمعة قيام فريضة الحج بالتقسيط، كما أشار إلى أنه يجوز قيام عامل يعمل في الحرم الشريف بتأدية مناسك الحج وهو يعمل في توقيت المناسك، وتصبح حجته صحيحة.

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وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور على جمعة بأن يمكن عمل وثيقة تأمين للأطفال، وتكون بهدف التخفيف من أعباء الحج المستقبلية لهم، وايضا يجوز إهداء الحج من الآخرين وتصبح فريضة الحج تامة.

وفى هذا السياق قامت دار الإفتاء المصرية بالرد على سؤال تم توجيهه إليها من قبل أحد الشركات التي تقدم الحج والعمرة بالتقسيط عن طريق البنك بضمانات مقدمه منه، ويقوم البنك بالتسديد للشركة نقدا ويقوم هو بتقسيط التكلفة على العميل بالاتفاق معه بفائدة بسيطة عن مبلغ الحج فهل يكون هذا جائز ام لا؟ .

فقامت دار الإفتاء بالرد عليها، أن من المقرر في الشرع أن ملكية نفقات الحج والعمرة هي تعبر عن تيسير الحال ولكن هي تعتبر شرط وجوب وليس شرط صحة، بمعنى أن يكون الشخص الراغب فى الحج لا يمتلك نفقته فى توقيت الحج لا يعنى عدم صحة الحج، بل يعنى أنه غير واجب على الراغب فى الحج، بحيث أنه إن لم يقم بالحج فى هذا الوقت لا يصبح إثم عليه، ولكن إذا قام بالإحرام في الحج فهو واجب عليه أن يقوم بإتمام المناسك، وحجه صحيح ، وبهذا تكون قد سقطت فريضة الحج من على عاتقه، وهو نفس الأمر في العمرة.

وبناء على ما قامت دار الإفتاء بتوضيحه فإن فريضة الحج والعمرة بالتقسيط لا بأس به شرعا، ولا توجد تفرقة بين ما يقوم البنك بدفعه فعليا وما يتم الاتفاق به بين العملاء وشركة الحج.

وفي هذا السياق فقد اتفق رأي دار الإفتاء مقارنة مع رأي الدكتور على جمعة