“سعاد صالح” تحرم تفتيش الزوجة جيوب زوجها

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صرحت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف الدكتورة سعاد صالح أن ما يقوم به الدكتور مجدي يعقوب من الأعمال الخيرية بإجراء جراحات القلب بالمجان للأطفال في مستشفاه الخيري أكبر بكثير من الأعمال الخيرية التي تؤدى عن طريق مليار من المسلمين حول دول العالم، وأضاف أن الدكتور مجدي يعقوب قدوة ومثال يجب أن يحتذى به.

أضاف الدكتورة سعاد صالح أن قيام المرأة بتفتيش جيوب زوجها يعد حرام شرعاً، حيث أن يعد نوع من أنواع التجسس على الزوج ويعمل إلى إثارة العديد من المشاكل الزوجية والفتنة بين الزوجين، وكذلك أوضح أن هذا التجسس على الزوجة حرام بالمثل، وأضاف لابد من وجود الثقة المتبادلة بين الزوجين في إطار حياتهم الاجتماعية الزوجية، وإذا لم يصارح الزوج زوجته فإن هذا يعاقبه عليه الله عز وجل.

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أوضح الدكتورة سعاد صالح أنه لا يجوز تفتيش جيوب الأبناء أو حقائبهم الخاصة إلا في حالة واحدة فقط وهي الشك في سلوك الابن أو الابنة، ولكن هذا الأمر يستوجب أيضا الصراحة في التعامل في إطار وجود الثقة بين أفراد الأسرة، وأعلنت أن الزوج أو الزوجة يمكن أن يقدموا مساعدة مالية من أموالهم الخاصة، وأضافت أن القرآن الكريم والشريعة الإسلامية نظمت العلاقة الزوجية بكافة أشكالها وصورها.

وعقبت الدكتورة سعاد صالح على فتواها التي أصدرتها في فترة سابقة بجواز ترقيع غشاء البكارة للفتاة التي تعرضت لحادث اغتصاب، حيث قالت: “من الضروري المصارحة بين الخطيبين قبل الزواج بهذا الأمر”.

وأكدت الدكتورة سعاد صالح أن الحجاب فرض على المرأة المسلمة، أما بالنسبة للفتاة المسلمة فواجب عليها حينما تصل إلى مرحلة البلوغ حيث تكون مكلفة بتعاليم الدين الإسلامي التي منها الحجاب، ويقدم الأهل الإرشاد والنصح الديني اللازم في هذه الفترة، وفي حالة عدم استجابة الفتاة نصح الأهل يقع عليها آثم.

وأعلنت الدكتورة سعاد صالح أنها ترفض القوانين التي تهدف إلى المساواة بين المرأة والرجل، وكذلك مسألة زوج المرأة المسلمة من غير المسلم حيث أقرت هذا القانون مؤخرا في دولة تونس، حيث أن هذا يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، وعقبت على هذا القانون قائلة: “تونس حرة في إقرار ما تشاء من القوانين”.