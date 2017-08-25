تعرف على حكم التصوير “سيلفي” في المسجد الحرام

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قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات الجندي، أن قيام زوار البيت الحرام بالتقاط الصور التي تدعى “السيلفي” وأخذ الصور التذكارية بالبيت الحرام هو أمر مكروه شرعا وغير محبب في الشريعة، حتى أنه يعتبر من الإخلال بالإجلال الواجب داخل الأماكن المقدسة.

حيث شدد الدكتور محمد الجندي على أن المناسك المقدسة الإحرام وأداء مناسك الحج لها قدسية كبيرة، ويجب على من يقوم بأداء الفريضة أن يكون مهيئا لها بكل جوارحه لأدائها وأن يشغل أوقاته بالذكر لله تعالى، والدعاء والعلم بأحكام الفريضة، كما قام بالإشارة إلى أن التقاط الصور داخل الحرم يعمل على الإخلال بهذا العمل الفريضة العظيمة، كما أن التقاط الصور يجعل الإنسان يستشعر أنه في نزهة أو رحلة ليس للقيام بأداء فريضة الحج والقيام بأداء الركن الخامس من الإسلام.

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وأشار إلى أن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يلبي قائلا«لَبَّيْكَ حِجًّا حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا» وبما معناه أنه يكون عبادا لله تعالى أثناء أداء الفريضة، حيث أنه يجب على المسلم أن يقوم بأستشعار أنه عبد لله تعالى جاء للقيام بتلبية أمر الله واتمام فريضته بأداء الحج وله من الأجر بتكفير ذنوبه كلها، فقد قام أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

«مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» واه البخاري (1521) ومسلم (1350) وفي رواية للترمذي (811): «غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه».

ومن جانب آخر قد اعتبرت أستاذة الفقه بجامعة الأزهر الشريف الدكتورة فتحية الحنفي، أن العلماء قد قاموا بالاختلاف في الرأي على الحكم في التصوير السيلفي في المسجد الحرام بين الحظر والإباحة،

وأضافت أستاذة الفقه في الأزهر أن هناك فريق يرى أنه محظور تمام التصوير في الحرم، حيث أن الغرض لدخول المسجد الحرام هو أداء الفريضة والتعبد والإكثار من ذكر الله، والتصوير يصرف الإنسان عن العبادة ويجعله منشغل بأمور الدنيا وليس التعبد والروحانيات، وهذا المكان له قدسيته الخاصة حيث أنه مكان لذكر الله وليسس للهو.

وهناك فريق آخر يبيح التصوير داخل الحرم معللا على أن التقاط الصور هو استرجاع لأيام جميلة كان يعيشها في هذا التوقيت مع الزملاء وزيارة الأماكن المقدسة.

وقد تابعت على أن الصور التذكارية فالراجح أنها غير محرمة حيث أنها تذكار لمناسبة سعيدة وتذكير بأشياء مقدسة، حيث ينطبق عليها قول الرسول صل الله عليه وسلم

«إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

وليس الغرض من التصوير شئ آخر أو لسبب يخالف الشريعة