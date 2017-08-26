“دار الإفتاء” تعلن جواز إعطاء الجار المسيحي من أضحية العيد

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بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك هناك سؤال ملح على الأذهان بخصوص من لدية جار مسيحي هل يجوز أن يعطى من الأضحية، وإذا طلب هو أن يأخذ من الأضحية هل هي بذلك أضحية أم فدو.

بثت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع الفيس بوك فيديو به تسأل فيه سيدة عن حكم إعطاء الجار المسيحي من أضحية العيد, وخصوصا أنها طلب أن يعطى منها، وإذا تم إعطاءه من الأضحية فما حكمها هل هي فدو أو أضحية؟

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وتم عرض هذا السؤال على أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ مجدي عاشور قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاه اليهودي إلى كراع، فذهب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن اليهودي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام وسيدنا النبي لا يدعوه إلى الطعام، فهذا صرح لنا بجواز إطعام اليهودي وغيرهم من ذوي الأديان.

وأضاف الشيخ مجدي عاشور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أكثر مرقة ماءك، وأعطها لجارك على العموم سواء كان الجار مسلم أو غير مسلم، فلابد من إعطاء الجار الأضحية في عيد الأضحى المبارك، ولابد من إعطائه من كعك عيد الفطر المبارك فهذا هو حق الجار، وهذا هو الخلق الحسن الذي هو في كل الأديان، ويزيد جمال الإسلام في هذا.

وطلب الشيخ مجدي عاشور أن يبدأ كل مضحي بتوزيع أضحيته ابتدأ من التوزيع على الجار المسيحي ليتم إعطاءه من الأضحية، لأنه جار والجار مهم وحث الإسلام على حسن الجوار.

وأضاف الشيخ مجدي عاشور أن الإسلام حث كل المسلمين على ضرورة حسن الجوار، ووصى على الجار أشدة التوصية، كما شدد على حسن معاملة الجار، وأشار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الجار مهما كانت مذهبه أو ديانته مسلم أو غير مسلم.

وعلى هذه الفتوى الصادرة من دار الإفتاء على لسان أمين الإفتاء بدار الفتوى الشيخ مجدي عاشور يجوز إعطاء الجار المسيحي من أضحية عيد الأضحى المبارك، وحث على ضرورة البدء بتوزيع الأضحى على الجار المسيحي قبل الجار المسلم فهذا من حسن الجوار، وحسن معاملة الجار.