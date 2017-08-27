“شعيب صقر” يشير إلى الأحاديث التي تضاعف أجر العبادات في عشر ذي الحجة

Advertisements

أعلن الداعية الإسلامي شعيب صقر خطيب والداعية الإسلامي بالإضافة إلى كونه إمام محافظة كفر الشيخ، أن العبادات والأعمال الصالحة من صوم أو صلاة أو صدقات أو أي عبادات أخرى خلال العشر أيام من شهر ذي الحجة أحب إلى الله عز وجل من الجهاد في سبيله.

أوضح الشيخ شعيب صقر أن هناك العديد من الأدلة في الدين الإسلامي من أحاديث نبوية صحيحة وقوية تحدثت عن فضل العبادات والأعمال الصالحة في الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وأضاف أن من الأدلة القوية على هذا القول ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء”.

Advertisements

وشدد الشيخ شعيب صقر على العبادات والذكر والتسبيح وكافة العبادات والأعمال الصالحة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تضاعف بأكثر منها.

والجدير بالذكر أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لابد من أن يستغلها المسلم بزيادة الحسنات والإكثار من الأعمال الصالحة والعبادات حيث أن شهر ذي الحجة يكون فيه فريضة الحج التي تعد ركن من أركان الإسلام وأصعبها.

كما أن فضل العشر من ذي الحجة قد ذكر في القرآن في سورة الفجر حينما أقسم الله عز وجل بقوله: ” وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ”، وقد ورد في تفسيرات القرآن الكريم أن العشر المقصودة هنا العشرة الأوائل من ذي الحجة بما لها من شرف عظيم مما جعل الله عز وجل يقسم بها في القرآن.

ومن أفضل العبادات في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هو الإكثار من ذكر الله وتسبيحه، وقراءة ما تيسير من القرآن الكريم، والإكثار من صلاة النوافل، الصيام لمن استطاع ذلك ليتقرب إلى الله، والتوبة الصالحة النصوح من الذنوب.

كما يعد من أكثر الأعمال الصالحة في العشر من شهر ذي الحجة هو الأضحية لمن استطاع ليتقرب إلى الله ويطعم المساكين والفقراء، في أيام عيد الأضحى المبارك.