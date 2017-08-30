“علي جمعة” يوضح أعمال يوم التروية في 8 من ذي الحجة

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إذا جاء يوم الثامن من شهر ذي الحج تبدأ مناسك الحج من هذا اليوم وهو ما يسمى يوم التروية، وللتعرف على مناسك الحج والسُّنة النبوية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أوضحها الدكتور علي جمعة.

صرح الدكتور علي جمعة أنه إذا جاء يوم 8 من شهر ذي الحجة تبدأ مناسك الحج وهو ما يسمى بيوم التروية لذلك إذا كان الحاج في المدينة المنورة لابد أن يحرم من منطقة “أبيار علي” سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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وأشار الدكتور علي جمعة أما إذا كان الحاج في مكة المكرمة فعليه أن يقوم في يوم التروية بالإحرام من محل إقامته وأن كان مثلا “الفندق”، أما إذا كان الحاج متواجد في منطقة جدة فهناك أمران إما أن يحرم من منطقة جدة أو أن يذهب إلى منطقة مكة المكرمة ويحرم من محل إقامته فيها مثل الفندق مثلا.

كما أوضح الدكتور علي جمعة أن الحاج فعليه أن يبيت في “منى” حيث أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ليس واجبة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت في “منى” ليكون قريب من جبل عرفات ويستطيع أن يتزود بالماء.

وأشار الدكتور علي جمعة أنه من الجائز للحاج أن يتوجه إلى جبل عرفات مباشرة دون المبيت في “منى”، على أن يكون فور وصول الحاج إلى عرفات يتبع الإمام ليصلي فريضتي الظهر والعصر جمعاً، ثم يخرج من “مسجد نمرة” ليتوجه إلى جبل عرفات للوقوف عليه بعد الانتهاء من الصلاة.

وأشار الدكتور علي جمعة أن على الحاج بعد الانتهاء مباشرة من الصلاة في مسجد نمرة أو “عرنة” كما يطلق عليه لابد من التوجه مباشرة إلى جبل عرفات حيث أن المسجد يقع خارج منطقة عرفات.

وأضاف الدكتور علي جمعة أن بعض الحجاج الذين يظلون في مسجد نمرة طوال اليوم يعتبر حجهم باطل حيث أن المسجد خارج نطاق عرفة كما أنه لابد لهم من الوقوع في جبل عرفات حيث يعتبر الوقوف بعرفة ركن رئيسي من أركان الحج.