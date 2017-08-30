“الإفتاء” تعلن عن العبادات المستحبة في يوم عرفة مع عرض فضائل هذا اليوم

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أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الإلكترونية على موقع “الفيس بوك” أن يوم عرفة من الأيام ذات الفضل العظيم على المؤمنين والمسلمين، وأضافت أنه مازال هناك الكثير لا يعرفون الفضائل الكاملة ليوم وقفة عرفة، وما هي فضائل هذا اليوم العظيم الذي خصه الله جل وعلا بها هذا اليوم العظيم.

أوضحت دار الإفتاء أنه يوم عرفة هو اليوم الذي أتم فيه الله سبحانه وتعالى مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في خطبة عرفة قال: “اليوم أكملت لكم دينكم”.

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كما أشارت دار الإفتاء أن يوم عرفة هو يوم من الأيام العشرة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها مشيرة إلى أنه: “من صام يوم عرفة يكفر عنه ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة”.

وأعلنت دار الإفتاء أن من الفضائل العظيمة ليوم عرفة أيضا أنه يوم يعتق الله في عباده المؤمنين من النار، كما أضافت أن الدعاء في يوم عرفة مستجاب طول ساعاته، وأوضحت أن أفضل الأدعية في ذلك اليوم : “لا إله إلا الله وحده لا شريك له”.

ونصحت دار الإفتاء المصرية المسلمين أن يكثروا من الدعاء في يوم وقفة عرفة ويكثرون من أعمالهم الخيرية.

والجدير بالذكر أن يوم عرفة هو يوم من أيام الحج حيث قال الله جل وعلا: ” الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ” في سورة البقرة الآية رقم: 197، يوم عرفة من أحد الأيام التي أثنى الله عليها في كتابه العزيز حيث تم ذكرها في سورة الحج الآية رقم :28، ” لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ”.

كما أقسم الله جل وعلا عن فضل الأيام العشرة من أول شهر ذي الحج ومنها يوم عرفة كما قال الله جل وعلا في سورة الفجر الآية رقم: 2 ” وَلَيَالٍ عَشْرٍ”، كما أوضحت السُّنة النبوية أن أفضل الأعمال هي أعمال يوم عرفة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من عمل أزكي عند الله جل وعلا، ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”.