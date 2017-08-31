“الإفتاء” تعلن أنه لا مانع شرعي من الكلام أثناء الطواف

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أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد مانع شرعي من التحدث أثناء الطواف لكن عن طريق الكلام المباح الذي يحتاجه الحاج فقط، وذلك في إطار جواب دار الإفتاء المصرية عن سؤال ما حكم الكلام أثناء تأدية الحاج للطواف؟

أشارت دار الإفتاء المصرية إذا لم تكن هناك حاجة ملحة للكلام فالصمت أولى من الكلام، ولحديث ” الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ، إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلا بِخَيْرٍ”، رواه الترمذي.

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والجدير بالذكر أن الشروط التي اتفق عليها فقهاء الدين الإسلامي لصحة الطواف أولا الإسلام، والعقل والنية وهذه الشروط يذكرها بعض الفقهاء على أنها من شروط الطواف، كما أنها شروط عامة يشترط لكل عبادة دينية وليست خاصة بالطواف فقط.

كما أن الطواف ببيت الله الحرام عبادة تحتاج إلى نية التقرب إلى الله جل وعلا، واشتراط العقل حيث أن العقل يشترط له التكليف، والجنون ليس مكلفا بفروض دينية.

كما أن هناك شروط لصحة الطواف اتفق عليها فقهاء الدين الإسلامي، وهي الشرط الأول أن يكون الطواف حول الكعبة المشرفة كما قال عز وجل في سورة الحج الآية رقم تسعة وعشرين ” ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ”، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم، كما نصت السُّنة النبوية عن رسول الله: “خذوا عني مناسككم”، والشرط الثاني من شروط صحة الطواف أن يكون حول البيت داخل المسجد الحرام ولا يصح الطواف خارج البيت.

والشرط الثالث من شروط صحة الطواف دخول وقت الطواف مثل كطواف الإفاضة، فلابد في صحته من دخول وقته، والشرط الرابع أن يكون الطواف من وراء الحجر، حيث أن الحجر من الكعبة فلو طاف من داخل الحجر لم يصح طوافه.

كما هناك شروط أخرى اختلف فيها العلماء بشأن صحة الطواف ومنها دخول وقت الطواف، والشرط الثاني ستر العورة حيث شرط المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور العلماء، وهناك علماء أوجبوا ستر العورة جعلوه واجب لا شرط كقول الحنفية، كما يشترط لصحة الطواف أن يكون سبعة أشواط كاملين، وهناك شرط أخرى هو اشتراط الابتداء من الحجر الأسود في بداية الطواف.