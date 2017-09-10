حكم الصلاة منفردا وفقا لما أوضحته البحوث الإسلامية

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قام مجمع البحوث الإسلامية اليوم في بيان له بتوضيح حكم الإسلام في الصلاة خلف الإمام منفردا بدون صف، وما يجب على المصلي القيام به في حالة حضوره إلى الصلاة وكان الصف مكتملا.

حيث أعلن مجمع البحوث الإسلامية في البيان الصادر عنه وذلك ردا على أحد الأسئلة التي وردت إليه على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أن صلاة المسلم وراء الإمام منفردا جائزة مع الكراهة، وكان هذا وفقا للراجح من أقوال الفقهاء في تلك النقطة.

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وأضاف خلال البيان الصادر مستدلا بقدوم أبا بكر وكان الرسول عليه الصلاة والسلام راكع، فقام أبو بكر بالرُكوع دون الصف، بعدها قام بالمشي إلى الصف.

وعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل فيما معناه “من منكم الذي ركع دون الصف وبعدها قام بالمشي إلى الصف، وعندما أجابه أبو بكر بأنه هو من فعل ذلك، قال الرسول فيما معناه ” زادك الله حرصا ولا تعد”.

الجدير بالذكر أن عدم قيام النبي بتوجيه الأمر لأبي بكر بإعادة الصلاة مرة أخرى يدل على أن ما فعله جائز وقد أجزَاه عن صلاته، بينما جاء قول النبي لا تعد دليل على الكراهة لهذا الأمر.

كما جاء البيان أيضا شامل للاختلاف الذي وقع فيه الفقهاء، وكان الخلاف بخصوص من يأتي بعد إكتمال الصف، فكان الرأي الغالب في هذا الأمر أن يقوم المصلي بالصلاة منفردا في الصف ولا يقوم بجذب أحد المصلين من الصف الذي أمامه.

وجاء هذا مختلف عن الانفراد خلف الصف، إذ أن الانفراد في هذه الحالة غير متعمد من قبل صاحبه، بينما لا يقوم بجذب أحد المصلين من الصف الأول لأنه لو فعل هذا لضَيع على من جَذبه فضل صلاة الصف الأول، هذا بجانب الخلل الذي سيسببه فعله بالنسبة للصف الاول.

جاء هذا خلال البيان الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية والتي أعلن خلالها كافة التفاصيل التي تتعلق بتلك القضية وفقا للأحاديث النبوية ورأي الفقهاء وما أجمعوا عليه بخصوص هذا الشأن، والتي جاءت تفصيلية لجميع الجوانب التي تتعلق بالأمر.