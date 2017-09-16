أحاديث ضعيفة منتشرة .. الجزء الأول

Advertisements

فى هذه السلسلة نقدم لكم عدد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، والتى نتداولها بكثرة فيما بيننا، بل ونشأنا وتربينا على بعضها.

فقد انتشرت فى الآونة الأخيرة معصية لا يلقى لها الكثيريون بالاً ، فى حين أنها تعد من كبائر الذنوب ، ومهلكات المعاصي ، تهاون بها كثير من الناس ، فأفسدوا بذلك في الدين ، وتطاولوا على مقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، هذه الظاهرة تتمثل في انتشار الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والجرأة العظيمة في التحديث عنه صلى الله عليه وسلم من غير تَحَرٍّ ولا تَثَبُّت .

Advertisements

أحاديث ضعيفة منتشرة:

(من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، فلا صلاة له).. وفى لفظ آخر (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعداً).

قال الألباني : باطل لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه.

( الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة ) .. قال ابن حجر : لا أعرفه، وهو فى “الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة” للقاري (ص 195).

) .. قال ابن حجر : لا أعرفه، وهو فى “الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة” للقاري (ص 195). (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) .. قال ابن حزم : خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط، وقال الألباني: موضوع.

قال ابن حزم : خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط، وقال الألباني: موضوع. (سؤر المؤمن شفاء) .. لا أصل له، وهو فى “الأسرار المرفوعة” (217) . “كشف الخفاء” (1/1500) . “الضعيفة” (78).

لا أصل له، وهو فى “الأسرار المرفوعة” (217) . “كشف الخفاء” (1/1500) . “الضعيفة” (78). (إن لكل شيء قلباً، وإن قلب القرآن (يس) من قرأها، فكأنما قرأ القرآن عشر مرات) .. موضوع، وهو فى “العلل” لابن أبي حاتم (2/55) . “الضعيفة” (169).

موضوع، وهو فى “العلل” لابن أبي حاتم (2/55) . “الضعيفة” (169). (صوموا تصحوا) .. ضعيف ، وهو فى “تخريج الإحياء” (3/87) . “تذكرة الموضوعات” (70) . “الموضوعات” للصغاني (72)

ضعيف ، وهو فى “تخريج الإحياء” (3/87) . “تذكرة الموضوعات” (70) . “الموضوعات” للصغاني (72) (كما تكونوا يولي عليكم) .. ضعيف . وهو فى “كشف الخفاء” (2/1997) . “الفوائد المجموعة” (624) . “تذكرة الموضوعات” (182).

.. ضعيف . وهو فى “كشف الخفاء” (2/1997) . “الفوائد المجموعة” (624) . “تذكرة الموضوعات” (182). (اطلبوا العلم ولو بالصين) .. موضوع، وهو فى “الموضوعات” لابن الجوزي (1/215) . “ترتيب الموضوعات” للذهبي (111) . “الفوائد المجموعة” (852)

موضوع، وهو فى “الموضوعات” لابن الجوزي (1/215) . “ترتيب الموضوعات” للذهبي (111) . “الفوائد المجموعة” (852) (المؤمن كيِّس فطِن حذر) .. موضوع، وهو فى “كشف الخفاء” للعجلوني (2/2684) . “الكشف الإلهي” للطرابلسي (1/859) . ” الضعيفة” (760).

موضوع، وهو فى “كشف الخفاء” للعجلوني (2/2684) . “الكشف الإلهي” للطرابلسي (1/859) . ” الضعيفة” (760). (سيد القوم خادمهم) .. ضعيف، وهو فى “المقاصد الحسنة” للسخاوي (579) . “الضعيفة” (1502).

وسوف نستكمل معكم باقى السلسلة قريباً بإذن الله.