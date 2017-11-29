ما هو حكم الصيام في يوم المولد النبوي الشريف؟

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يعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم مهم جدا عن الشعب المصري، وله العديد من المظاهر والتي تختلف من محافظة عن محافظة علي مستوي الجمهورية، ففي بعض القرى يتم تزيين الشوارع، وأيضا حلوي المولد التي يحرص علي شرائها أغلب الشعب المصري، وهي يحبها الكبار والصغار وهي مرتبطة ارتباطا قويا بهذا اليوم الجميل الذي خرج إليه النور الذي أضاء لنا الكرة الأرضية كلها، وكثير من المسلمين يقومون بصيام هذا اليوم احتفالا بميلاد الرسول صلي الله عليه وسلم.

وقال الشيخ “عطية صقر” رحمه الله عليه، في فتوي عن صيام يوم مولد النبي “، صيام التطوع لا يخص زمان ولا مكان، طالما بعيدا عن الأيام التي تم تحريم الصيام فيها، وهي أيام العيدان وأيام التشريق ويوم الشك، الذي يختلف فيه العلماء، وأيضا الأيام الجمعة وحده ، والسبت وحده، وأن هناك بعض الأيام يستحب الصوم فيها وهي كأيام شهر محرم، والأشهر الحرم، ويوم عاشوراء، وعرفة، والأثنين والخميس من كل أسبوع ، وأيضا الثلاثة البيض، واليوم السادس من شوال، أيام كثيرة من شعبان وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في هذه الأيام يوم ذكرى ميلاد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي يكون في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فلا يجوز صومه لهذين الأمرين:

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الأمر الأول: أن هذا اليوم لم يتفق عليه من علماء المسلمين أنه يوم ميلاد النبي، ففي بعض الأقاويل تفيد أنه ولد في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، والأمر الثاني: أن هذا اليوم قد يتصادف مع الأيام الغير مستحبة فيها الصيام كيوم الجمعة، وهذا فيما يخص صوم يوم ذكرى ميلاد النبي، أما في صيام يوم الإثنين والخميس فهو أمر مستحب كما كان يفعل رسول الله وهذا لأمرين ، لأن الأعمال ترفع إلى الله يوم الخميس وهو كان يحب يرفع عمله وهو صائم، وأيضا هو يوم مولد النبى واليوم الذي بعث فيه فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصومه شكرا لله علي نعمة الولادة والرسالة،ويختتم كلامه قائلا: أن الثاني من شهر ربيع الأول لا توجد له عبادة خاصة ولا يستحب فيه الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم بصوم في هذا اليوم ، والعبادة أساسها إتباع سنة الرسول عليه السلام.

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