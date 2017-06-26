رسائل عيد الفطر 2017.. احدث مسدجات وصور تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رسائل عيد الفطر 2017، رسائل التهنئة بعيد الفطر المبارك، ها نحن فى هذه الأيام نودع شهر رمضان الكريم، وطبقا لمعهد العلوم الفلكيه و الذى اصدر ان شهر رمضان هذا العام سوف يكون يوم الأحد المقبل الموافق 25/6/2017، فإننا نودع هذا الشهر الكريم بكل نفحاته وبركاته ونستقبل عيد الفطر المبارك، و يخرج المسلمون لأداء صلاة العيد صباحا مكبرين و مرددين الله أكبر الله الله أكبر، لا إله الله الله، و الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد.

ومن سمات الأعياد في بلادنا هي التهادي والتراحم ووصل الود بين الناس سواء كانوا من الأقارب أو الأصدقاء ورسم البسمة على وجوههم، ومن طرق المهاداة في العيد ارسال رسائل عيد الفطر 2017 وصور ومسجات عيد الفطر إلى جميع الأحبة من اجل رسم البسمة على قلوبهم.

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احدث رسائل عيد الفطر المبارك 2017:

يومين على العيد في حد عيد عليك قبلي

أكيد لا , عشان تعرف انك أعز الناس على بالى

رمضان مشي والعيد جاى , فيا ترى مين نعزي ومين نهني , تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

ربنا يتقل منكم الصيام والقيام و كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الفطر المبارك

أسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وان يجمعنا بكم في الجنان وفى الفردوس الأعلى

تقبل الله طاعتك , واتم بالعيد فرحتك , واقر عينيك بنصر امتك

أمانينا تسبق تهانينا.. وفرحتنا تسبق ليالينا.. وعيد مبارك علينا وعليكم

كل عام وانت الى الله اقرب.. وعلى طاعته أدوم.

احذر حياتي أخاف يخطفونك.. وعن عيني يبعدونك .. تدري ليش؟؟؟؟.. حلاة العيد يحسبونك!!!

اللهم اجعل عيدنا محبتك ورضاك.. وطاعتك وموالاتك وذكرك والجهاد في سبيلك

ولفعل الطاعات ارغــــــب.. وللجنة اسبــــــــــــــــــــق.

أسأل من اهل الهلال.. وارسى الجبـــــــــال.. ان يجعلك كل عيد وانت في احسن حال

اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد ان يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد

ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن أمن الوعيد

ليس العيد لمن لبس الملابس الفاخرة وإنما العيد لمن أمن عذاب الأخرة

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت يقول: عيد مبارك يا اعز البشر.

اتمنى اكون.. أول المهنئين. يرسل تهنئة ويقول: مبروك الشهر على احلى عيون.

ألا ياعقد من الماس.. ألا ياللي القمر جارك.. بجيك قبل الناس.. وأقول عيدك مبارك.

ليس لمن لبس الرقيق انما العيد لمن عرف الطريق.

تهني الناس بالأعياد فينا.. وأنت لنا برغم العيد عيد.

اتقدم لك بباقة ورد.. وبوسة على الخد.. والعيد يــــوم غــد.. وكل عام وانت بخير

مساء الخير متأخر.. بريح العود متبخر.. أعزك وانت ماتدري.. عيد مبارك من بدري.

العيد من دونك هموم وتنكيد.. وقربك هنا روحي وشوفتك عيدي.

قبل زحمة السير.. والارسال لسه بخير.. كل عام وانت بخير.

لكي وردة جورية,, بماء الورد مروية.. مكتوب عليها: “كل عام وأنتي بخير” ياحورية.

انتظرت العيد على احر.. من الجمر.. لأجل أعايدك يا أغلى.. البشر .

مسجات عيد الفطر 2017

الرائعون كالأحجار الكريمة لا نصنعهم بل نبحث عنهم لنهنئهم “عيد مبارك”.

هنأك الله بالقبول واسكنك الجنه مع الرسول ورزقك بالعيد بهجه لا تزول.

تهنئة مليانة بور وفل أرسلها قبل العيد مايهل علشان اكون قبل الكل.

عيد”معطر بذكر الله مبعوث”لأحلى خلق الله”يهنئك”بالعيد وقدومه”بأذن”الله.

لو كل منهو بالتهاني سبقني &&& ماهوب سابقني على صادق الود.

عيدي إلى من شفتها بسمةٍ لك &&& تشرق على وجهك .. تهنيت بالعيد.

تغرد طيور الحب مع إشراقة العيد …… لتقول لك ” كل عام …… وأنت في قلبي سعيد.

كل عـيـدٍـ .. ـ جمعني بك سعـيـد && وبالتهاني .. ما سبقني لك .. أحد.

اتحرى العيداكثر من طفل واتعذر فيه لأجل اسأل عليك

وكل عام وإنت الحب.

أحلى التهانى والورود لك ياسيدى.

الناس عيدها يومين وانت طول العمر عيدى.

احلى ما فى العيد ثلاثه

كثره الخيرات,تبادل الزيارات وقارئ هذه العبارات.

حبيبى وينك؟

رد الله لا يهينك

وان شاء الله العيد يصلح

اللى بينى وبينك.

وينك حبيبي وذاتي وينك يا نجمة حياتي وينك يا أجمل أعيادي.

انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

أن كنت مشغول بالعيد فأنا مشغول بكيف أعايد بك.

العيد يكمل بقبول الله العمل,وتراه بعين الطفل,وتمامه اذا إلتم الشمل

أحسب الايام و الساعات معاها … و أنتظر العيد بس لسناها.

حكمه.. ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن نجا يوم الوعيد.

حكمه.. ليس العيد لمن فرش البساط انما العيد لمن عبر الصراط.

وشو القهر أكثر من انك تعايد حبيبك وهو ما يدري عنك

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك بعيد الفطر هنيتك

لاتضغط تحت الا بعد يومين

اعرفك عنيد وعسل

كل عام وانت بخير يااغلى البشر.

الله يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد

و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

احلى ما فى العيد العيديه

والأحلى انها تكون منك هديه

عيدك مبارك.

متى أشوفك

متى ألقاك

يمر العيد و إنتا بعيد وشوقي يزيد.

قبل تهاني الألوف.. وتزاحم الحروف

وذبح الخروف.. أهديك عشر حروف

“عيدكم مبارك”.

يا حظك يا بختك ………. يا عمي مين قدك ….

أنا اول شخص بقلك ……. “ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك.

أكيد سبقني كثيــــــر.. وقالوا “كل عام وإنت بخير”، بس يارب تكون منيييييييي طعمها غير.

اعذب تهنئة لاعذب احساس يلي غلاك ماله قياس كل عام وا نت اسعد الناس.

دامك معي عيدي له شكال والوان

وله طعم متميز وفارق عن الغير

ماني بسامع هرجة افلان وفلان

لو قالها عنتر عقب سالم الزير

دامك معي ما همني الإنس والجان

ولا همني دينارهم والدنانير.

