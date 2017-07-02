المثلث اللامع: أحدث الظواهر الفلكية التي تضيء سماء العرب اليوم الأحد

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قامت الجمعية الفلكية التابعة إلى مدينة جدة، أنه سوف تشهد سماء العرب اليوم الأحد ظاهرة فلكية جديدة، حيث ورد أنه سوف يظهر المثلث اللامع في أرجاء سماء المنطقة العربية مع دخول موعد غروب الشمس بقليل، وتحديدًا مع بداية الليل، وسوف يظهر المثلث اللامع مع انتظام حركة كلاً من القمر، وكوكب المشتري، بالإضافة إلى نجم السماك الأعزل، والذي يعد أحد ألمع النجوم ضمن قائمة نجوم السنبلة، كما يمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة في شكل مثلث سماوي رائع.

من المتوقع أن يشهد اليوم كوكب المشتري ويكون ألمع من السماك الأعزل فى إطار وجوده في هذا المثلث، كما ورد أن القمر سوف يلاحظ عليه تغيير موقعه وذلك في حالة مقارنته بمكانه يوم أمس الأول الجمعة الموافق 30 يونيو، حيث يكون ذلك بالنسبة لكلاً من السماك الأعزل وكوكب المشترى، حيث جاءت هذه الظاهرة نتيجة حركة القمر فى مداره المعتاد حول كوكب الأرض باتجاه الشرق والذي يعد قبة السماء، حيث يكون مقياسه بمعدل نصف درجة بالساعة والذي يوازي 13 درجة كل يوم.

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وأشارت البحوث الفلكية، أنه يمكن من خلال استخدام منظار ثنائي بحيث يكون مثبت على حامل ثلاثي الأرجل أو تلسكوب صغير، رؤية أغلب التضاريس الرئيسية الخاصة بسطح القمر، إلى أنه يمكنه رؤية جانب من قرص كوكب المشتري، حيث يتمتع المراقبين برؤية أقماره الأربعة الكبيرة والتى يطلق عليها أقمار “جاليليو”.

من المتوقع ابتعاد القمر خلال بضعة أيام ويستكمل مساره نحو الشرق، أما عن كوكب المشترى والسماك الأعزل الموجودين بقبة السماء، من المتوقع أن يستكملوا رحلتهم نحو كوكب زحل ونجم قلب العقرب.