فيس بوك يقتحم عالم كرة القدم وتحصل علي حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا

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أعلن موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” عن نقلة هامة ومؤثرة في خدمة البث المباشر لديه، فقد حصل علي حق بث مباريات بطولة”دوري أبطال أوروبا” لكرة القدم موسم 2017-2019 عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من خلال خدمة البث المباشر بالتعاون مع شركة “فوكس سبورتس” وقد نص الاتفاق علي قيام موقع التواصل الإجتماعي الأول في العالم ببث أكثر من 12 مباراة من بطولة كرة القدم الأوروبية وهذا يعتبر حدث كبير لأول مرة يحدث خصيصا مع بطولة بهذا الحجم بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويعتبر ابتداء من شهر سبتمبر سوف يتم عرض مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر في الولايات المتحدة الأمريكية، فسوف يتم بث مباراتين بشكل يومي بدوري المجموعات، وأربعة مباريات في دول الـ16 بالإضافة إلى أربع مباريات في دور الثمانية.

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هذا وقد أشارت شركة”فوكس سبورتس” إلى أن بعض مباريات دوري الأبطال سوف يذاع بشكل حصري علي شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك وفوكس سبورتس جو، وسوف تذاع بعض المباريات من خلال التلفزيون، ولن تفصح الشركة عن الشروط المالية اتفاقهما ولكن صرح بعض المحللين أن شبكة فيسبوك دفعت الكثير الأموال الطائلة من أجل الحصول علي حق بث المباريات، وقد بدأت تعتبر الألعاب جزء من استراتيجيتها لكي يتم استخدامها في إغراء المعلنين لإنفاق العديد من الأموال.

وقد تم اختيار بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل خاص من قبل شركة التواصل الإجتماعي فيسبوك بسبب تفاعل الكثير مع نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي علي فيس بوك فقد أجري أكثر من 35 مليون شخص تفاعل مع أحداث المباراة والمنشورات الخاصة بها الجدير بالذكر قد فاز ريال مدريد علي فريق يوفنتوس.

وتعتقد شركة فيسبوك أن هذه الصفقة سوف تعطي بطولة جمهور أوسع وقد أشار رئيس العمليات التجارية في شركة فوكس سبورتس، أن فيس بوك لديه أكثر الجماهير الاجتماعية لكرة القدم علي شبكة الإنترنت وهذا من شأنه أن يساعد في متابعة دوري أبطال أوروبا بالأخص الذين لا يفضلون المشاهدة علي شاشة التلفزيون، وتعتبر شركة فيسبوك ليست الشركة الوحيدة التي تهتم بمجال المسابقات وكرة القدم بل تنافسها تويتر وتستهدف الأحداث الرياضية مثل دوري كرة السلة لجذب المشاهدين وتغريداتهم.