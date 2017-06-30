جوجل يغير شعاره احتفالا بذكرى ميلاد آسيا جبار Assia Djebar

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قام موقع جوجل بتغير شعاره احتفالا بمناسبة ذكرى ميلاد المخرجة الجزائرية، والمناضلة الشهيرة فاطمة الزهراء إيمالايان، أو الكاتبة آسيا جبار، حيث أنه فى مثل هذا اليوم 30 يونيو من عام 1936، ولدت آسيا جبار Assia Djebar .

عرفت آسيا جبار بنضالها ووقوفها فى وجه الاحتلال الفرنسي لوطنها الجزائر، ومساندتها لمختلف القضايا النسائية والأزمات التي تواجهها وبالأخص دعمها الملحوظ لقضية حرية المرأة، كما أن آسيا جبار من أفضل الكاتبات، وتعتبر من أبرز الروائيات العرب.

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كتبت آسيا جبار الكثير من الروايات الجميلة، ومن أهم هذه الكتابات رواية “بعيدًا عن المدينة”، ورواية “العطش”، ولها أيضا كتابات روائية متعددة بخلاف هذه الروايات التى تم ذكرها.

اشتهر أسلوب الكاتبة آسيا جبار، بأن له ملامح أو طابع أنثوي، كما قال عنه البعض، ولم يقتصر ما حققته عند كتابة الروايات فقط، لكنها قامت بإخراج عدة أفلام تسجيلية.

تمكنت المناضلة الشهيرة، و الكاتبة آسيا جبار من الحصول على جائزة السلام الألمانية، وتم اختيارها للفوز بجائزة نوبل للأدب في سنة 2009، فإن الكاتبة آسيا جبار أستاذة في جامعة نيويورك، في فرع الأدب الفرانكفوني.

نظرا لكتاباتها الكثيرة والمميزة، فقد حصلت المناضلة الشهيرة، والمخرجة الجزائرية، على مكانة لم تصل إليها أية امرأة أفريقية أو عربية من قبل ذلك، وهو منصب عضوية أكاديمية اللغة الفرنسية في سنة 2005، كما عاشت المناضلة آسيا جبار فى الفترة الأخيرة من حياتها في فرنسا، حتى فارقت الحياة في سنة 2015.