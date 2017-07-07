بعد ارتفاع الأسعار.. تعرف على أهم الطرق لتوفير إستهلاك الكهرباء والغاز

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مع ختام أسبوع إرتفاع الأسعار في مصر والذي يوازي مطلع شهر يوليو، نتيجة الإصلاح الإقتصادي التي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذه وفقًا لخطة محددة، أضر الكثيرين إلى خفض مستوي المعيشة التي اعتادوا عليها في الفترات السابقة لكي يتماشى مع ظروف المرحلة الجديدة.
يسعي المواطنين في مصر من مختلف الطبقات للبحث عن أفضل السبل لتخفيف الأعباء المالية على الميزانية الشهرية لكي تتناسب مع دخولهم، ومع زيادة أسعار الكهرباء خلال هذا الأسبوع، بدأوا في البحث عن أفضل النصائح الممكنة والتي تمكنهم من استخدام الكهرباء بشكل سليم وتوفر لهم في قيمة إجمالي الفاتورة الشهرية وكيفية خفض استهلاك الطاقة، لكي يتمكنوا من خفض إجمالي التكاليف.
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نستعرض لكم الآن أهم 9 نصائح لتوفير إستهلاك الكهرباء بعد زيادة الأسعار في مصر
- المصابيح الكهربائية: يجب استبدال المصباح الكهربائي العادية بأخرى موفر للطاقة، حيث تمتاز الأخيرة بتقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 50% ،كما أنه عمرها يعد 12 مرة أطول من عمر المصابيح الاخرى.
- الغلاية الكهربائية: يمكنك توفير نسبة كبير من الفاتورة عند غليك للمقدار الذي تحتاجه فقط من الماء.
- غسالة الصحون: يجب قبل استخدام الغسالة أن يتم وضع الأطباق والأدوات اللازمة بشكل كامل، ويمكن في حالة وجود خيار إعداد الاقتصاد استخدامه ايضًا.
- الفرن: يجب عدم فتح باب الفرن على الطعام أثناء إتمام عملية الطهي، حتى لا يفقد الفرن الحرارة المخزنة بداخله ويضطر إلى استخدام طاقة جديدة، كما يمكنك استخدام الميكروويف أو الاستعاضة عن الفرن باستخدام شعلة البوتاجاز لتوفير الطاقة..
- الثلاجات والمجمدات: يجب فصل الثلاجات من وقت لأخر حتي تتمكن من تذويب الثلج والعمل من جديد بأكثر كفاءة.
- الترموستات: من خلال استخدام نوع أفضل من الترموستات يمكنك توفير 3٪ من إجمالي فاتورة الكهرباء الشهرية.
- يجب استخدام أواني تناسب مقدار الطعام وعدم اللجوء إلى الأواني كبيرة الحجم إلا عند الحاجة، ويجب استخدام غطاء مناسب لها لأن بخار الماء الذي يتصاعد له دور رئيسي في سرعة طهي الطعام وبالتالي توفير الطاقة
- خزان الماء الساخن: في حالة وجوده في الحمام، تأكد من أنه معزول بشكل جيد عن الكهرباء.
- تأكد من إغلاق جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل قبل الذهاب إلى السرير مثل التلفزيون وجميع الأجهزة التي لا تحتاج استخدامها.
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