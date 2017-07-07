بعد ارتفاع الأسعار.. تعرف على أهم الطرق لتوفير إستهلاك الكهرباء والغاز

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مع ختام أسبوع إرتفاع الأسعار في مصر والذي يوازي مطلع شهر يوليو، نتيجة الإصلاح الإقتصادي التي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذه وفقًا لخطة محددة، أضر الكثيرين إلى خفض مستوي المعيشة التي اعتادوا عليها في الفترات السابقة لكي يتماشى مع ظروف المرحلة الجديدة.

يسعي المواطنين في مصر من مختلف الطبقات للبحث عن أفضل السبل لتخفيف الأعباء المالية على الميزانية الشهرية لكي تتناسب مع دخولهم، ومع زيادة أسعار الكهرباء خلال هذا الأسبوع، بدأوا في البحث عن أفضل النصائح الممكنة والتي تمكنهم من استخدام الكهرباء بشكل سليم وتوفر لهم في قيمة إجمالي الفاتورة الشهرية وكيفية خفض استهلاك الطاقة، لكي يتمكنوا من خفض إجمالي التكاليف.

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نستعرض لكم الآن أهم 9 نصائح لتوفير إستهلاك الكهرباء بعد زيادة الأسعار في مصر