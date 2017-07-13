تعرف على أفضل الطرق لتوفير الكهرباء عند استخدام التكييف

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مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في جميع المحافظات المصرية بوجه عام، يسعى المواطنين في كل مكان إلى البحث عن كل ما هو جديد ومتطور ليواجهوا به هذه الارتفاعات.

من جهة أخرى ارتفاع الأسعار بالأسواق جعل المواطنين إلى البحث عن الطرق السليمة والمضمونة من أجل تخفيض التكاليف مع تقليل استخداماتهم قدر المستطاع خلال الصيف وخاصة أن الأجهزة الكهربائية التي يتم الاعتماد عليها من اجل خفض درجات الحرارة مثل التكييف من المعروفة عنها أنها أحد أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.

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يوجد العديد من المواطنين الذين يغيب عنهم الطرق السليم في استخدام الأجهزة المبردة، ولهذا نقدم لكم بعض الضوابط من أجل التعامل مع أجهزة التكييف.