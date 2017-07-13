تعرف على أفضل الطرق لتوفير الكهرباء عند استخدام التكييف

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مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في جميع المحافظات المصرية بوجه عام، يسعى المواطنين في كل مكان إلى البحث عن كل ما هو جديد ومتطور ليواجهوا به هذه الارتفاعات.
من جهة أخرى ارتفاع الأسعار بالأسواق جعل المواطنين إلى البحث عن الطرق السليمة والمضمونة من أجل تخفيض التكاليف مع تقليل استخداماتهم قدر المستطاع خلال الصيف وخاصة أن الأجهزة الكهربائية التي يتم الاعتماد عليها من اجل خفض درجات الحرارة مثل التكييف من المعروفة عنها أنها أحد أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.
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يوجد العديد من المواطنين الذين يغيب عنهم الطرق السليم في استخدام الأجهزة المبردة، ولهذا نقدم لكم بعض الضوابط من أجل التعامل مع أجهزة التكييف.
- يجب في البداية وعند شراء الأجهزة اختيار قدرة الجهاز الجديد بناء على المساحة المتاحة بالمنزل.
- أغلق النوافذ والأبواب خلال اليوم بشكل جيد، حيث يترتب على هذا ضمان توفير كمية كبير من الطاقة المهدرة والتي تتراوح من 8 إلى 10% منها.
- اضبط درجة الحرارة الخاصة بالجهاز ومن الأفضل أن تكون من 24 إلى 25 درجة.
- يجب على العميل أن يواظب على عملية الصيانة الدورية على الأجهزة في المنزل بشكل دوري وليس في حالة وجود عطل فني فقط.
- يجب أن يكون الجهاز في مكان منخفض الحرارة إلى حد ما حيث يضر الثرموست أن يكون وجود أي مصدر حراري بالقرب منه.
- يجب أن تعتمد عملية اختيار الأجهزة الكهربائية على أن تكون من التي مدون عليها أكثر كفاءة وأقل استهلاك للكهرباء.
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