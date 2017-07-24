ننشر حقيقة وفاة الإعلامي توفيق عكاشة وتدهور صحته

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أُطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر وغيرها، أنباء حول وفاة الإعلامي المثير للجدل دائمًا توفيق عكاشة، متأثرًا بحالته الصحية، التي تدهورت بكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، وعليه قد قام مكتب الإعلامي ونائب بمجلس النواب المصري السابق توفيق عكاشة، اليوم الاثنين الذي يوافق اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو من العام الجاري عام 2017م، بالرد على كل هذه الشائعات، بل وتكذيبها جميعًا وتوضيح الحقيقة.

وقد قام المكتب الخاص بالإعلامي وعضو مجلس النواب المصري السابق، بالرد على شائعات وفاته من خلال بيان قد أصدر ليوضح فيه حقيقة حالته، وحقيقة وفاته، وقد أوضح البيان الصادر عن مكتب عكاشة أن الإعلامي توفيق عكاشة قد خضع لعملية جراحية في أواخر شهر يونيو الماضي من العام الحالي 2017م، وقد أكد البيان أن نخبة من أمهر أطباء جمهورية مصر العربية يقومون بمتابعة حالته، وعلى رأس هذه النخبة السيد الدكتور عبد الوهاب محمود، دكتور المخ والأعصاب.

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وقد أكد مكتب توفيق عكاشة، أن توفيق عكاشة هو مريض طريح الفراش، بينما حالته الصحية تتحسن باستمرار، ولكن بصورة تدريجية، وأنه فقط في فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي قد أجراها، كما طالب البيان الصادر عن مكتب توفيق عكاشة الجميع بأن يتحرى دقة و صحة الأخبار قبل أن يقوموا بنشرها، وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر، وخاصة تلك الأخبار التي تخص السيد الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب المصري سابقًا، كما طالبهم البيان بأن يختاروا مصادر الأخبار قبل نشرها.

ولعل من الواجب ذكره هنا، أن آخر ظهور لتوفيق عكاشة كان منذ أيام قليلة تقترب من الأسبوع، حيث تم نشر مقاطع مصورة له، وهو نائم على فراش المرض، وقد قام في المقطع بتقديم الاعتذار إلى رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشمية، وأيضًا قدم اعتذاره إلى الصحفي خالد صلاح، حيث قد قام الإعلامي وعضو مجلس النواب السابق توفيق عكاشة بالسب والتطاول عليهما، كما أكد أنه كان مخطئًا فيما ذكره عنهما، كما ظهر في فيديو آخر يحث العرب على الصلاة في المسجد الأقصى.