قطار الحرمين بين جدة والمدينة المنورة ينطلق اليوم في رحلة تجريبية

Advertisements

بدأت اليوم المرحلة التجريبية الأولى لقطار الحرمين بين المدينة المنورة وجدة، وحضر التجربة عدد من المسؤولين في دولة السعودية، حيث بدأت رحلة القطار من محافظة جدة بسرعات مختلفة تراوحت ما بين 25 إلى 100 كيلو متر في الساعة حتى وصلت إلى مدينة المدينة المنورة.

وصرح قائد القطار قائلا: “إن رحلة القطار تجريبية، ولذلك كانت السرعة منخفضة إلى أن وصلت إلى رابغ، وخصوصا في بعض المواقع التي لازالت تحت قيد الإنشاء، أما بعد الوصول إلى المدينة المنورة سينطلق القطار على سرعة تصل إلى ثلاثمائة كيلو متر في الساعة لتصل إلى مدينة الرياض”.

Advertisements

وحمل القطار في الرحلة التجريبية الأولى له حوالي 250 راكب شمل عدد من كبار الإعلاميين والمسؤولين بالإضافة إلى موظفين في الشركات المشغلة للقطار، ومسؤولين في وزارة النقل ومسؤولي منطقة مكة المكرمة.

ويستهدف مشروع القطار الجديد التي تقوم به المؤسسة العامة السعودية للخطوط الحديدية نقل حوالي تسعة آلاف راكب في الساعة الواحدة، ليعمل على خدمة شريحة كبيرة وتقديم خدمة جيدة مريحة لمستخدمي القطار.

كما تضمن رحلة قطار الحرمين زيارة مبنى التحكم والسيطرة الاحتياطي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ثم ينطلق إلى المدينة المنورة ويعود إلى مدينة جدة مرة أخرى.

ويعمل قطار الحرمين على ربط كل من المدينة المنورة بمكة المكرمة مرورا بمدينة جدة، يشمل القطار خمس محطات ركاب في مطار الملك عبدالعزيز بجدة ووسط جدة، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ورابغ ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل قطار خادم الحرمين في بداية عام 2018.

ومثل مشروع قطار الحرمين من أهم برامج توسعة شبكة الخطوط السكك الحديدية بالمملكة العربية السعودية ويتم تمويل مشروع قطار الحرمين من صندوق الاستثمارات العامة حيث أنه مشروع حكومي، ويعمل مشروع القطار على خدمة الأعداد الغفيرة من الحجاج من داخل المملكة وخارجها لتخفيف الضغط والزحام بين ثلاث مدن هامة في الحج وهي جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة والعمل على توفير السرعة في الوصول في المقام الأول والراحة والأمان لخدمة زوار البيت الحرام والحد من تلوث البيئة الناتج عن عوادم السيارات.