تعرف علي محتويات شنطه الحج للوقاية من الأمراض

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ورد فى التصريحات الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقًا، الدكتور هانى الناظر، إنه فيما يخص شنطة الحج والتي يتساءل الكثيرين عن ماهية الأشياء الضرورية التي يتوجب على الحاج أن يحملها معه فيها، أنه يجب على كل حاج أن يعمل علي تجهيز شنطة طبية صغيرة لكي ترافقه في رحلة الحج بحيث يمكنه حملها معه أثناء الطواف.

أكد الدكتور هانى الناظر، في حواره أنه مع ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى زيادة الأعداد بين صفوف الحجاج والاحتكاك المتوقع حدوثه تزيد احتمالية الإصابة ووجود العديد من المضاعفات لبعض الأمراض التي يمكن التغلب عليها وتداركها بشكل عاجل ومساعدة الحاج في تخفيف آلامها من خلال استخدام بعض الكريمات البسيطة وحملها مع باستمرار.

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وأضاف رئيس مركز البحوث السابق في تصريحاته الإعلامية، التي أجراها معه برنامج “صباحك عندنا” الذي يتم إذاعته علي شاشة قناة “المحور” الفضائية، أن شنطه الحج والتى من الضروري ان يحملها الحاج معه فى كل مكان يجب أن تحتوى على عدد من الأشياء الضرورية والتى يلزم أن لا تنتهي أو تنفذ من الحقيبة الخاصة به.

من ضمن محتويات شنطة الحاج يجب أن يتوافر فيها كريم لأجل الوقاية من الشمس حيث يوجد العديد من الأنواع بالأسواق ولكن يشترط أن يكون خالى من الكحول أو من الروائح بشكل عام حتى يناسب جميع الأحتياجات ولا يتسبب في الآثار السلبية عند البعض.

ورد ايضًا أنه يجب أن تحتوي حقيبة الحاج علي كريم مطهر من أجل عملية تطهير الجروح فورًا وقت حدوثها، بالإضافة إلى وجود كريم مرطب وكريم مضاد للالتهاب أو مرهم من أجل التسلخات بسبب ارتفاع الحرارة فى تلك المناطق في هذا الوقت من العام، وكريم حروق كاحتياطي مع الحاج.

كما يجب أن تحتوي حقيبة الحاج علي شامبو وصابون بدون رائحة، ويتم الاحتفاظ بهم في كل مكان فى حقيبة الحاج والتحرك بهم لكي يتمكن الحاج من استخدامهم في اى وقت طبقًا لاحتياجاته.

وأكد استشارى الأمراض الجلدية على أن حمل مثل هذه الكريمات من الممكن أن تغنى الحاج في رحلته عن اللجوء إلى مركز طبى.