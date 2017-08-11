احتفال موسيقي من جوجل بالذكرى 40 لموسيقى الهيب هوب

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قام موقع الإلكتروني العملاق جوجل اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أغسطس بالاحتفال بالذكرى ال40 لبداية موسيقى الهيب هوب، وقد قام الموقع بتغير شعار محرك البحث العالمي، حيث أصبح شكله موسيقيا، وعند الضغط عليه نبدأ بسماع بعض مقاطع الهيب هوب.

وقد أعتاد جوجل على تغيير شعاره احتفالا بالكثير من الشخصيات المهمة والظواهر العالمية في معاد ذكراها .

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ويذكر أن موسيقى الهيب هوب تعد واحدة من الفنون والثقافة الأساسية الأمريكية، التي بدأت منذ عام 1970 كحركة ثقافية للأمريكان من الأصول الأفريقية، التي تعد كرد فعل منهم على الظلم والعنصرية الذي تعرضوا لهم، حيث استطاع السود أن يعبروا عن أنفسهم من خلال غناء الهيب هوب.

ومن ناحية أخرى يظن الكثير من مجتمع البيض الأمريكان أن الهيب هوب يمثل الفاحشة والانحطاط ومناهضة البيض والنساء.

و في الوقت الحالي توسع انتشار الهيب هوب حول العالم وأصبح له مغنين ومعجبين في أكثر من دولة، فقد انتشر الكثير من البلدان وخصوصا بين ما لهم أصول أفريقيا.

والجدير بالذكر أن موسيقى الهيب هوب تتشابه تشابه كبير جدا جدا مع موسيقى الراب الأمريكية، لكن بعض المتخصصين فقط من يستطيعوا التميز بين النوعين، حيث أن اختلاف صغير في الأسلوب له أن يجعل المقطع هيب هوب وله أن يجعله راب.

وقد تطور الهيب هوب منذ نشأته حتى الآن فيوجد المدرسة التقليدية التي ظهر أسلوبها في سبعينات القرن الماضي، ثم تتطور الهيب هوب وظهرت المدرسة الحديثة في الثمينات من نفس القرن، ومنذ بداية عام 1990 تم نشر الهيب هوب سواء على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو على مستوى العالم، فأصبح هنالك لكل منطقة أسلوب هيب هوب مميز، فيختلف أسلوب الساحل الغربي عن الساحل الشرقي في الولايات المتحدة، وأصبح هناك فرق بين أساليب الهيب هوب في الولايات عاما وبقية العالم.

والجدير بالذكر أن الهيب هوب لم يتوقف عن كونه أسلوب غناء فقد أصبح أيضا أسلوب للرقص، منشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ويتميز رقص الهيب هوب بالمرونة الشديدة والحركات السريعة وتكون الرقصة فرديا أي يقوم بها شخص واحد لا يحتاج إلى شريك، وهذا النوع منتشرة بين الرجال أكثر من النساء في الرقص.