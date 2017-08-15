خبراء الفلك يؤكدون لن تنتهي الحياة على الأرض قبل عام 4479

Advertisements

خرجت بعض التصريحات الفلكية من خلال خبراء الفضاء التي تشير إلى موعد نهاية الحياة علي كوكب الأرض، حيث أشار علماء الفضاء أن هناك مذنب يطلق عليه أسم سويفت توتل هو ما أثار من جديد فكرة نهاية العالم لدى علماء الفلك حيث أكد العلماء على أنهم يخشون من أن هذا المذنب من المتوقع أن يهدد بإنهاء الحياة على سطح الأرض.

جاء فى تصريحات علماء الفلك والتي من ضمنهم علماء وكالة ناسا أنه بالنسبة إلى هذا المذنب لن يمثل خطرا كبيرًا في الوقت الحالي على الكوكب وأنه لن يضر الكوكب بشكل مباشر حتى عام 4479 وعلل العلماء هذا التاريخ لأن المذنب يبعد عن البلاد مسافة 2462 سنة عن الأرض حتى الآن.

Advertisements

وقد أوضح خبراء الفلك، وفقا لما ورد علي صفحات جريدة ديلي إكسبرس البريطانية، وما قد تم نشره من تصريحات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء، من قبل علماء وكالة ناسا أن المذنب الذي يخشي منه العلماء يمر بشكل سنوي بالقرب من كوكب الأرض ولكنه من جهة أخرى لم يتسبب في إحداث أي ضررا للحياة أو للكوكب والبشرية في أى دورة من دوراته على سطح الكوكب.

دير بالذكر أن العلماء قد أكدوا علي إن هذا المذنب فى حال ضربه لكوكب الأرض بعد المدة المحددة فمن المتوقع أن ينتج أكثر من مليار ميغاطن من الطاقة، كما يتوقع العلماء ايضًا أن يمر المذنب من جديد حول كوكب الأرض هذا العام ولكن من جهة أخرى وعلى الرغم من المخاطر المتوقعة من هذا المرور إلا أنه وطبقًا لتصريحاته لن يدمر كوكب الأرض كما صدرت بعض التصريحات أو كما يظن البعض.

وأشار خبراء الفلك في تصريحاته إلى أن المخاوف الحالية تنحصر عند البعض في إمكانية تأثير جاذبية كوكب الأرض علي المذنب وسحبه بأي طريقة إلا أو تقربه بنسبة كبيرة من كوكب الأرض، مما ينتج عن هذا انفجار كوكب الأرض وانتهاء الحياة من على سطحه.