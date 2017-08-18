نصائح هامة يجب مراعاتها عند شرائك أضحية العيد

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك شهدت الأسواق المصرية فى الفترة الاخيرة المزيد من الطلب علي اللحوم الحمراء والأضاحي بوجه عام فى إطار استعداداتها المكثفة لعيد الاضحى المبارك، حيث قام عدد من تجار مواشى بذكر بعض النصائح التي أتت لصالح المواطنين حيث تساعدهم علي شراء الأضاحي بشكل أفضل هذا العام.

ورد في النصائح المقدمة من أجل صالح المواطنين قبل عملية شراء الأضحية والتي يستعد لها المسلمين في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي قد أفصح عنها فارس الشبكة والذي يعد أحد تجار الماشية المشهورين فى منطقة السيدة زينب قائلاً أنه لايجوز عند بيع الأضحية على التاجر أن يقدم الضحية الأنثى ويرجع هذا إلى أن الضحية الأنثى تلد وتتكاثر بعكس الذكر فلا يجوز ذبح الإناث منها باعتبارها ضحية حتى لو كانت كبيرة عند ذبحها أي كبيرة في العمر.

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وتابع التاجر فى تصريحات أن العجل السليم عند شراء يشترط ألا يكون يخرج من فمه ماء باستمرار حيث من شروط العجل السليم ألا يخرج الماء من فمه بشكل دائم كما يشترط أن يكون قوي الجسم بالإضافة إلى أنه يشترط أن يكون مليئا بالعافية، وعم عينيه يشترط أن يكون لون عيناه بيضاء، والمقصود هنا في وصفه أرضية “النني”.

أما فيما يخص سؤال الكثيرين بشأن عمر الأضحية والتي لا يستطيع المواطنين معرفته فقال يشترط فى العجل الذي يتم اختياره من أجل إتمام عملية الذبح أن يكون صاحب الأسنان العريضة، وعن البهائم فقال يشترط أن تكون صاحبة الأسنان الصغيرة القصيرة بحيث تكون أسنانها اللبنية، كما يشترط فيها ألا يجوز ذبحها إلا بعد مرور عامين من عمرها، وعن ثقل وزن الأضحية قال إن هذا يعد ميزة لها عند اختيارها.