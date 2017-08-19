لأول مرة فى تاريخ المرأة المصرية.. قائمة أسعار نظير خدمة زوجها

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نشرت زوجة مصرية احدث قائمة اسعار، أشعلت من خلال هذه القائمة كل مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة “الفيس بوك”، وبعد الانتشار الكبير والضجة التي أحدثتها هذه القائمة بين سيدات المجتمع المصري، التي وضعتها مقابل قيامها بمتطلبات زوجها وما تقدمه له من خدمات.

حيث تنقل مستخدمى “الفيس بوك”، موقع التواصل الاجتماعى، صورة لورقة قامت سيدة مصرية بكتابتها وهذه السيدة أسمها “شيماء” إلى زوجها “محمود”، وتحتوي هذه الورقة على قائمة أسعار كل خدمة من الخدمات التي تقدمها إلى زوجها بصورة ساخرة.

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بدأت الزوجة الورقة بكلمات رقيقة دليل على أنوثتها و دللها، ثم دخلت بسرعة فى التفاصيل والبنود الهامة التي كتبت هذه الورقة من أجلها، وبما أننا نتعرض لموجة حارة و نعانى جميعا من ارتفاع درجات الحرارة، وبالاخص الأزواج الذين يعملون خارج البيت بدأت الزوجة بسع إحضار المياه أو العصير وكان السعر زهيد جدا وهو 5 جنيهات.

كما كان سعر 5 جنيهات اشتمل العديد من الخدمات الفعالة و المهمة والمؤثرة فى بعض الأحوال مثل إحضار النظارة أو وجلب الريموت فهو بعد يوم طويل من العمل يمكن أن يدفع أى سعر لإحضار الريموت وتغيير القنوات حتى يتمكن الزوج من الترويح عن نفسه، أما “مشوار المطبخ” على الرغم من أنه من الأشياء الصعبة إلا أنها بقلبها الحنون أصرت على أن يكون سعره ايضا 5 جنيهات، تخفيفا منها على زوجها من أعباء غلاء الأسعار.

نجد أن الزوجة تحدث تغيرات طفيفة فى الأسعار، نلاحظ فى حالة طلب الزوج لطبق فاكهة عليه أن يدفع 10 جنيهات، أو القيام بأحد الأعمال الجليلة التي لا يستطيع الزوج الاستغناء عنها وهي بذلك توفر له الكثير والكثير من مصروفات إرسال القمصان للمكواة، فهي تقوم بذلك نظير 10 جنيهات فقط.

أما بالنسبة لرفع الطعام من على مأدبة الطعام فهو عمل شاق فيه ذهاب وعودة ورفع وغيرة من الاعمال الثقيلة ورغم ذلك فسعرة منخفض جدا يصل إلى 10 جنيهات، وهذا طبعا بعد الانتهاء من تناول الطعام بسرعة وخفة، أما فى حالة إرسالها لإحدى الغرف الأخرى فـ 10 جنيهات، بينما وصل نظير طهى الطعام فعليه دفع 40 جنيها.