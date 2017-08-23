“إعصار هاتو” يضرب “هونج كونج” ويصيب مواطنين ويلغي الرحلات الجوية

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ضرب إعصار هاتو مدينة هونج كونج الصينية اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري، حيث أعلنت السلطات الصينية إصابة حوالي أربعة وثلاثين شخصا، وتم إلغاء المئات من الرحلات الجوية التي كان من المقرر تسييرها اليوم، كما تم إغلاق كافة المحلات والأسواق التجارية بسبب تأثيرات إعصار هاتو المدمر.

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الصينية أنه تم إلغاء ما يقارب من أربعمائة وخمسين رحلة جوية، كما ورد ما يقارب من أربعة تقارير تتضمن وقوع فيضانات في هونج كونج.

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كما أعلن مرصد هونج كونج بيان يعلن فيه: “إعصار هاتو الآن قريب جداَّ من مدينة هونج كونج، حيث يبعد مسافة تقدر بحوالي ستين كيلو متر من جنوب مدينة هونج كونج، وتؤثر الرياح القوية المصاحبة لإعصار هاتو على الجزء الجنوبي من المدينة”.

وتواجه في الفترة الحالية مدينة هونج كونج أقوى إعصار تعرضت له البلاد منذ أكثر من خمس سنوات مضت، حيث أعلن مرصد هونج كونج تحذيرا من عاصفة إعصار هاتو ورفع درجة الاستعدادات إلى أعلى مستوى منذ صباح اليوم الأربعاء.

توقع مرصد هونج كونج استمرار إعصار هاتو لساعات قليلة أخرى، وحذر المواطنين من البقاء في اماكنهم وعدم مغادرتها حرصا على سلامتهم، وحذرتهم أيضا من رفع درجة الاستعداد لمواجهة الرياح المصاحبة لإعصار هاتو والفيضانات مع احتمال وجود انهيارات أرضية، مع استمرار غلق كافة المحلات والأسواق اليوم.

في إجراءات الحكومة الصينية وحرصا منها على سلامة مواطنيها ورفع درجة التأهب للإعصار تم إجلاء حوالي أربعة آلاف مواطن أمس الثلاثاء، وتم إلغاء ما يقارب من تسعين رحلة بالقطار السريع في مدن مقاطعة جيانجشي وفوجيان وشنتشن، كان من المقرر إقامة هذه الرحلات اليوم الأربعاء.

كما أعلنت السلطات البحرية العاملة في الصين حسب ما أعلنته وسائل الإعلام الرسمية الصينية بإصدار أوامر منذ يوم الاثنين الماضي بجمع كافة سفن الصيد والعودة على الفور إلى الميناء في إطار الإجراءات الأمنية لمواجهة تداعيات إعصار هاتو المدمر المصاحب للفيضانات والرياح المدمرة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الصينية أن يصاحب إعصار هاتو العواصف والأمطار، حيث تبلغ سرعة العواصف إلى حوالي أربعين متر في الثانية في البحر بالقرب من فوجيان.