الخطوات السليمة لتخزين لحمة العيد لعام كامل دون أن يخسر فوائده

Advertisements

قد تتسبب طريقة التخزين الخاطئة إلى خسارة لحم أضحية العيد بالكامل، لذا قررنا أن نعطيكم مجموعة من النصائح الهامة والمعلومات المفيدة عن طريقة تخزين لحوم الأضحية، فبعض الناس يعاقدون أنهم قاموا بالتخزين المناسب لتكييسهم لحم الأضحية ورصها داخل الديب فريزر، لكنهم يغفلون أن حرارة اللحم الطازج تستطيع التغلب على برودة الديب فريزر ولهذا السبب فسدت كل كمية اللحم بعد مرور يوم واحد من تخزينها، وسوف نتعرف على فترة تخزين كل نوع لحم والطرق المضمونة لتخزين لحوم الأضاحي واللحوم بصفة عامة .

النصائح الواجب اتباعها عند تخزين اللحوم

حيث ينصح بعدم تخزين اللحوم بشكل عام مدة لا تزيد عن 3 شهور، وهذا لضمان أقصى استفادة ممكنة منها، ومن فوائدها الغذائية. الموجودة فى اللحوم، فى حالة انقطاع التيار لمدة زمنية وجيزة، لابد من عدم فتح باب الثلاجة أو الفريزر، حتى لا تنخفض درجة برودة اللحوم، أما إذا انقطاع التيار لمدة طويلة يضطر صاحب اللحوم على نقلها إلى ثلاجة أخرى، ومن الضروري الحرص على النظافة الدورية للثلاجة ومتابعة تواريخ حفظ اللحوم.

Advertisements

مدة التخزين المناسبة لكل نوع من أنواع اللحوم

1- تصل مدة تخزين لحم الضأن ” لحم الخروف”: يخزن اللحم في الثلاجة وبالتحديد تحت الفريزر بصورة مباشرة لمدة يومين، واما في الفريزر تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر.

2- تصل مدة تخزين لحم العجل: يخزن اللحم في الثلاجة، وبالأخص على رف اللحوم لمدة 5 أيام، وأما في الفريزر مدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 شهرا.

3- تصل مدة تخزين اللحم “الكندوز”: يخزن في الثلاجة مدة لا تزيد عن 5 أيام و أما داخل الفريزر لمدة تصل إلى 6 أشهر.

4- تصل مدة تخزين اللحم المطهو بأي طريقة طبخ: يخزن في الثلاجة لمدة أيام، وأما في الفريزر لمدة تصل إلى 3 شهور.

تعرف الخطوات السليمة لتخزين اللحوم بأمان:

1- تترك اللحوم الطازجة لمدة لا تزيد عن 1/4 ساعة في مكان جيد التهوية، حتى يبرد الدم بداخلها.

2- تقطيع اللحوم بحد أقصى 2 كيلو لكل قطعة، حتى تكون سهلة في عمليات التجميد والتخزين.

3- من الافضل أن يتم غسل اللحم والقيام بتجفيفه جيداً قبل عملية التجميد.

4- عند تكييس اللحم، من الضرورى اجراء عملي تفريغ الكيس من الهواء، وبالمثل فى أطباق الفويل، ثم القيام بلف اللحم بورق خاص بعملية التخزين.

5- تدوين تاريخ الذبح وتاريخ التجميد من خلال ورقة ملصقة على كيس اللحم هذا قبل وضعها فى الفريزر.

6- حتى نتجنب عملية إذابة اللحم وإعادة تجميدها، يفضل تدوين نوع اللحم على الكيس من الخارج.

7- من أهم خطوات التخزين، ضبط درجة برودة الثلاجة والفريزر، حتى لا تكون الثلاجة مضبوطه على درجات برودة لا تتناسب اللحوم.