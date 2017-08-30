بالخطوات تعرف على كيفية الحصول على رخصة قيادة خاصة لأول مرة

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يسعى قطاع كبير من الأشخاص لاستخراج رخصة قيادة للمرة الأولى، دون أن يكونوا على علم أو دراية بالإجراءات والخطوات المطلوبة والأوراق والمستندات اللازمة قبل عملية الاستخراج، ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على الخطوات المتبعة لاستخراج الرخصة ابتداء من لحظة التوجه إلى الإدارة العامة للمرور وحتى الحصول عليها، وذلك على النحو التالي.

فقبل التوجه لإدارة المرور، يجب على المواطن أن يحضر معه عدد صورتين شخصيتين حديثتين، كما عليه التوجه بالصور وبطاقة الرقم القومى الخاصة به إلى أحد المستشفيات أو المستوصفات الطبية لاستخراج شهادة فحص باطنة وشهادة فحص عيون، أما بعد التوجه لإدارة المرور، يقوم المواطن بالتوجه بالشهادة الطبية التي حصل عليها لإدارة المرور التابع لها، ويقوم بإحضار صورتين شخصيتين إضافيتين إلى الصور السابقة، ويقوم بتقديم صورة البطاقة الشخصية وأصل البطاقة أو جواز السفر الخاص به، بما يثبت محل إقامته لنفس دائرة المرور المتقدم إليها، والجدير بالذكر أنه لا يمكن استخراج رخصة قيادة لمن هو أقل من عمر ثمانية عشر عاما.

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وفي أثناء التقديم، يقوم المواطن بشراء ورقة اختبار إشارات كمبيوتر والتي يصل السعر الخاص بها إلى خمسة جنيهات فقط، كما يقوم أيضا بشراء وكتابة نموذج 256 مرور، بعد ذلك يقوم بتسليم كافة المستندات والأوراق السابقة ومعها النماذج، بعدها يتم التوجه للقيام بالاختبارات الخاصة بالقيادة والتي إذا تمت بنجاح يتم التوجه بعدها لاختبار آخر جديد وهو اختبار الإشارات وفقا لطبيعة كل إدارة مرورية على حدة، تقوم إدارة المرور بتحديد مدد نقاط الصلاحية الخاصة برخصة القيادة وتطبيق نظام يتم من خلاله منح قائد السيارة نقاط معينة تسحب منه مع كل مخالفة يقوم بها، وذلك لحين انتهاء الرخصة والمدة الخاصة بسريانها والبيانات المثبتة بها.

وفي حالة عدم التمكن من اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة، يتم تحديد موعد آخر جديد لإجراء الاختبارات وهو شهر أو ثلاثة شهور، أما إذا تم اجتياز الاختبارات فسوف يقوم الشخص بتسديد الرسوم المقررة، وبعدها يقوم بالتوجه للغرفة الخاصة بالتصوير وتسجيل البيانات لاستلام الرخصة في نفس اليوم، هذا مع ضرورة أن ينجح المواطن في اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة والتي يجب أن تكون في أحد المراكز المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور.