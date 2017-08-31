دليل الفسح والخروج فى عيد الأضحى..دور السينما والمسرح في انتظارك

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ينتظر المصريون بشغف حلول عيد الأضحى، بكل مظاهره الدينية ومراسمه المجتمعية المشهورة والمحببة، ولكن بعد القيام بهذه الطقوس يتبقى أيام العيد التي قد تصل إلى 5 أيام منذ حلول وقفة عرفات فارغة، ولابد من وجود نشاطات كثيرة حتى تملأ هذا الفراغ بدلا من الانتظار أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة أفلام ممتعة ولكن قد تم إذاعتها قبل ذلك.

سوف نقدم لكم أهم الخطط التي من خلالها يمكن الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى خارج محيط المنزل ما بين المسرح والسينما والحفلات الغنائية:

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دور السينما

تواجه دور العرض السينمائي زحاما كبيرا من العروض السينمائية التي أعدت خصيصا لعيد الأضحى حتى تطرح خلاله من أهمها فيلمي”الكنز” للفنان المشهور “محمد رمضان”، وفيلم “الخلية” للفنان المتألق “أحمد عز”، هذا بخلاف عدد كبير من الأفلام أخرى منها: “خير وبركة، بث مباشر، شنطة حمزة، هروب مفاجئ، أمان يا صاحبي”.

اما إذا كنت من الذين يفضلون الذهاب إلى الحفلات، سوف تقدم لكم المنصة الثقافية “ساقية الصاوي” وغيرها من المنصات الترفيهية والثقافية، وحفلات طوال أيام العيد منها:

“المولوية المصرية”، يوم 31 أغسطس، للمنشد “عامر التوني”، في الساعة الثامنة مساء، ويصل سعر التذكرة 50 جنيها ، ومكانها في ساقية الصاوي فى الزمالك.

أما أول أيام عيد الأضحى، فسوف تقوم “فرقة اسكندريلا”، بإحياء حفلا غنائيا على خشبة مسرح ساقية الصاوي في الساعة الثامنة مساء.

أما المطرب الشاب “أدهم سليمان”، يحيي حفلا غنائيا فى “شقة جاردن سيتي”، ثاني أيام عيد الأضحى، في الساعة 5 مساءً ويصل سعر التذكرة 50 جنيها.

أما فرقة “بلاك تيما”، سوف تحيى حفلا غنائيا، فى ثالث أيام العيد تحيي، الساعةالسابعة والنصف مساء بمسرح ساقية الصاوى، سعر التذكرة يصل إلى 70 جنيها.

المسرح

تعرض “1980 وانت طالع”، على خشبة مسرح الهوسابير في المواعيد التالية:

السبت ٢ سبتمبر ثاني يوم العيد سوف تقام حفلتين الساعة ٥ والساعة ٩.

الأحد ٣ سبتمبر ثالث يوم العيد سوف تقام حفلتين الساعة ٥ والساعة ٩.

الاثنين ٤ سبتمبر رابع يوم العيد سوف تقام حفلتين الساعة ٥ والساعة ٩.

كما يقدم العرض المسرحي فريق “سياسة تون”، و”الحارس”، في الساعة الثامنة مساءً، ثالث ورابع أيام العيد.