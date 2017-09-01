دعاء ذبح الأضحية وما يستحب فعله بعد الذبح

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مع دخول أول أيام عيد الأضحى المبارك وسعي المسلمين إلى تنفيذ السنة والاقتداء بها وذبح الأضحية ورد أن هناك دعاء خاص من المقرر قوله قبل إتمام عملية الذبح، حيث يستحب الشخص المضحي عند رغبته في ذبح الأضحية أن يقوم بترديد هذا الدعاء.

ورد عن صيغة دعاء ذبح الاضحية: “اللهم منك وإليك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين”، حيث جاء عن جابر بن عبد الله أنه قال كما ورد في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضحى يوم عيد الأضحى بكبشين وقبل ذبحهما ورد أنه قال “إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته”.

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جدير بالذكر أنه يستحب للمضحي قبل أن يقوم بذبح الأضحية أن يسمي الله ثم يستحب له أن يكبر ثلاثا ثم يقوم بذكر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يقوم بالدعاء لنفسه بالقبول، كما ورد أنه يستحب للمسلم المضحى بعد الإنتهاء من عملية الذبح أن يقوم بفعل عدة أمور منها:

أن ينتظر المسلم بعض الوقت حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة بعد ذبحها حتى لا تقوم بإصدار أي رد فعل أو حركة ولا إصدار أي صوت آخر وعن السبب وراء ذلك هو أم الذبيحة لا تنخع وهذا يعني ألا يتجاوز الذبيحة فيها محل الذبح إلى النخاع، وهذا هو الخيط الأبيض الذى يوجد تحديدًا فى العظام، كما يجب ألا يتم سلخ الذبيحة بعد ذبحها إلا بعد التأكد بشكل كامل من زوال الحياة عن جميع أجزاء جسدها.

يستحب ايضًا أن يأكل من هذه الذبيحة وأن يطعم منها وايضًا يدخر، وقد ورد أن أبا هريرة قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حيث قال: “إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته”.