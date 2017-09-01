أفضل وقت لذبح الأضحية خلال عيد الأضحى المبارك

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قام السيد الدكتور عبد السلام عبد المنصف والذي يعمل في مهنة أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بالتعليق علي وقت ذبح الأضحية حيث أكد سيادته على أن أفضل وقت لذبح الأضحية يبدأ من وقت شروق شمس يوم النحر والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك وتحديدًا ذلك بعد أن ينتهي المصلون الذين قرروا التضحية حيث أكد فضيلته على أن ذلك الوقت هو أفضل الأوقات من أجل أن يتم ذبح الأضحية لدي المسلمين والدليل على ذلك قوله تعالى: “فصلِ لربك وانحر”.

وأضاف السيد الدكتور “عبد السلام عبد المنصف” خلال تصريحاته الأخيرة عن أضحية عيد الأضحى أن وقت ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى يكون مستمر حتى غروب شمس اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، كما أكد على أن ذبح يتم قبل هذا الوقت أو يقوم به المسلم بعد هذا لا تحتسب له أضحية ولا تندرج تحت بند الأضحية، وقد استند في حواره إلى قول النبي “صلى الله عليه وسلم” عن هذا الصدد: “إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك”.

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وعن معنى الأضحية في الإسلام هي ما يذبح من بهيمة الأنعام وقد تم تحديد وقت لها وهو خلال أيام العيد ويتم ذلك تقربا لله سبحانه وتعالى، وقد أجمع العلماء في هذا النحو على أن هذه العملية من ذبح الأضحية تعد سنة مؤكدة، كما ورد أن بعض الآراء قد ذهبت إلى أن الأضحية واجبة، وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم “من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين”.