تعرف على الأسباب المؤدية لانفجار إطارات السيارات على الطرق

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تشهد الفترة الحالية تزايد الحوادث المرورية التي تحدث بين الحين والآخر، والتي ترجع ألي العديد من الأسباب المختلفة أحيانا بسبب السرعة الزائدة وعدم إتباع القواعد والإرشادات المرورية الصحيحة، وأحيانا يعود السبب لتعاطى بعض السائقين المواد المخدرة والتي باتت من أهم أسباب كثرة الحوادث حاليا، وغير ذلك من الأسباب الأخرى المختلفة.

وفى الكثير من الأحيان يكون السبب في هذه الحوادث حدوث انفجار في إطارات السيارات، حيث يمثل هذا الأمر نسبة ليست بالقليلة في الحوادث المنتشرة حاليا على الطرق السريعة، وهناك مجموعة من العوامل المؤدية لحدوث انفجار الإطارات والتي يجب على كل قائد سيارة اتباعها والالتزام بها تجنبا لوقوع هذه الحوادث التي تودى بحياته وحياة غيره من المواطنين الآخرين، ويمكن تلخيص أهم هذه العوامل على النحو التالي:

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زيادة الأحمال عن الحد المسموح به والمقنن للسيارة، فالكثير من سائقي السيارات قد يضعون أحمالا ثقيلة جدا على السيارة، وهذا من شأنه يؤدى لانفجارات الإطارات الخاصة بها وبالتالي وقوع حوادث مرورية على الطرق.

وجود تغير في ضغط نفخ الهواء سواء بالارتفاع أو الانخفاض عن ضغط الإطارات الموصى به من قبل الشركة المصنعة للسيارة، السرعة الزائدة عن الحدود المسموح بها، فهذا أيضا يدخل ضمن أهم المسببات المؤدية لانفجار الإطارات، لذلك يجب على قائد السيارة الالتزام بالسرعة المصرح والمسموح تجنبا لأي مشاكل من شأنها أن تحدث والتي قد تكلفه حياته.