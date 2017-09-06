“مصطفى حسني” يناشد الشباب بالابتعاد عن الفَتْى فيما لا يعلمون

Advertisements

أعلن الداعية مصطفى حسني إن الشيطان يقوم بإغراء الإنسان للكلام في أمور لا يعلمها ومسائل يجهلها بغير علم.

وأشار مصطفى حسني أن الإنسان من الممكن أن يتحدث في ثلاث أمور لا يعلمها وهي: الجدال، والخجل، والبحث عن مقام الأستاذية، وأوضح أن النقاش حينما يتحول إلى جدل عقيم فيقوم الشيطان بدفع الإنسان إلى الحديث ليكون بغير علم يعلو بذاته فوق الحقيقية، ويؤدي ذلك إلى هبوط قيمة صدق الحديث ليصل الإنسان بالحديث في الدين لقوة حجته في الجدل الدائر بينه وبين غيره.

Advertisements

وأشار مصطفى حسني في الموقف الثاني وهو الخجل، حيث يخجل الإنسان من التصريح بعد فهمه لهذه المسألة ليعرف أنه لو صرح بذلك يوصف بالجهل فيضطر الإنسان في الحديث في المسألة على الرغم من عدم فهمه بها وخجله من تصريحه بعدم الفهم ليتحدث فيها بدون علم.

وأشار الداعية مصطفى حسني أن في الحالة الثالثة والأخيرة من دفع الشيطان للإنسان في الحديث بغير علم وهي لحظة البحث عن مقام الأستاذية، حيث يعمل الإنسان جاهدا لنفي أي صفة للجهل عنه، حيث لم يصرح الشخص الماثل أمامه أنه يجهل أي مسألة من المساءلة حيث يوضح أن لديه خبرة وخلفية عن كافة الموضوعات ويحترمه الناس، وخصوصا إذا لم يكن هناك متخصص فيما يتم المحاولة عنه فيعلم هذا الإنسان أن كلامه غير محدود كما أنه غير مشكك فيه من قبل السامعين ولم يجد من يصحح له أخطاءه، أما في حالة وجود شخص متخصص فيتم جهل هذا الشخص وأنه يجادل فقط في الحديث بدون علم.

ودعا الداعية الإسلامي مصطفى حسني جميع شباب المسلمين إلى عدم الحديث بغير علم، وأن عليهم الصمت في حالة عدم المعرفة.

والجدير بالذكر أن الداعية الإسلامي مصطفى حسني ولد عام 1978، وهو خريج كلية التجارة بجامعة عين شمس في عام 2000، وحصل على شهادة معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف المصرية.

بدأ الداعية الإسلامي مصطفى حسني مجاله العملي في بداية عام 1997 في مجال المبيعات، والآن لديه العديد من المجالات منها معد ومقدم برامج على قناة اقرأ، ومدرس لمادة بناء الشخصية في إحدى المدارس الدولية، ومقدم برامج على قناة النهار.