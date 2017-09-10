موعد بداية العام الهجري الجديد وفقا لتصريحات المعهد القومي للبحوث الفلكية

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يقوم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعدد من الحسابات الفلكية والتي يمكن من خلالها تحديد بداية ونهاية الشهور وكذلك موعد بدء الأعوام الهجرية الجديدة، هذا بالإضافة إلى تحديد الأيام التي تتعلق باستطلاع الهلال وبداية ونهاية الشهور الهجرية.

وجاءت التصريحات لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال الفترة الحالية مُتعلقة ببداية العام الهجري الجديد، والذي أوشك على البدء، بعدما شارف العام الحالي على الانتهاء، وكانت التصريحات تتعلق شهر المحرم والذي يمثل أول أشهُر العام الهجري.

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قام رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور “حاتم عودة” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها بالكشف عن موعد غرة شهر المحرم والذي يمثل أول أيام العام الهجري الجديد 1439.

وأضاف خلال التصريحات أنه من المقرر أن يكون يوم 21 سبتمبر القادم هو أول أيام العام الهجري الجديد، كما أضاف خلال التصريحات التي قام بها وصول هلال شهر ذي الحجة إلى تربيعه الآخر في تمام الساعة الثامنة و 52 دقيقة صباحا في يوم الأربعاء القادم وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

كما أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه يمكن القول بأن العد التنازلي للعام الهجري الحالي قد بدأ، وكان هذا وفقا لما تم إجراؤه من قبل علماء المعهد من حسابات فلكية والتي أكدت أن شهر ذي الحجة من العام الهجري الحالي 29 يوم فقط.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز باستطلاع هلال شهر المحرم يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم استِطلاعه في هذا اليوم وفقا للتصريحات.

ووفقا للتصريحات التي قام بها رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المقرر أن يوافق يوم الخميس 21 من سبتمبر القادم لعام 2017 أول أيام العام الهجري الجديد، والذي يمثل غرة شهر المحرم من العام الهجري الجديد.

جاء هذا وفقا للتصريحات التي قام بها رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والتي أكد خلالها على موعد بدء العام الهجري الجديد، وكانت تلك التصريحات مبنية على مجموعة من الحسابات الفلكية التي قام بها العلماء التابعين للمعهد خلال الفترة الماضية والتي قد تأكد من خلالها أن يوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر هو أول أيام العام الهجري الجديد.