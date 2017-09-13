غدا موعد انتهاء الموجة الحارة ونعرض لكم درجات الحرارة في مدن ومحافظات البلاد

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أعلن خبراء الأرصاد الجوية خلال مجموعة من التصريحات أن طقس الغد سيشهد أول أيام انخفاض درجات الحرارة، و أن المناطق الشمالية و حتى منطقة شمال الصعيد سيَسودها طقس مائل للحرارة في حين أن الطقس على المنطقة جنوب الصعيد سيكون حار جدا لطيف خلال ساعات الليل.

و ستشهد مجموعة من المناطق الشمالية للبلاد شبورة مائية من المقرر أن تتسبب في قلة الرؤية في تلك المناطق، بينما تنتشر على السواحل الشمالية مجموعة من السحب المتوسطة والمنخفضة، في حين أن الرياح التي ستَنشط على جنوب البلاد ستكون شمالية شرقية مثيرة للرمال.

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هذا وبجانب المناطق الجنوبية ستنشط الريح كذلك على مناطق البحر الأحمر وخليج السويس مما قد يتسبب في حدوث إضطرابات بالنسبة للأعمال الملاحية في تلك المناطق.

وأضاف الخبراء لهيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ستكون ما بين متر ونصف إلى مترين، وتسود سطح البحر رياح شمالية شرقية، في حين أن الأمواج على البحر الأحمر والتي وصفها الخبراء بأنها ستتراوح من كونها معتدلة إلى مضطربة سيَصل ارتفاعها ما بين مترين إلى مترين ونصف، بينما سيَهب على سطحه رياح شمالية غربية.

وسنعرض لكم فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة بالنسبة لمدن ومحافظات البلاد و هي:

درجات الحرارة العظمي:

منطقة وسط الدلتا 24 34 مدينة القاهرة 24 34 مطروح 21 29 مدينة بلطيم 22 29 منطقة سيوة 24 35 منطقة السلوم 21 29 مدينة دمياط 24 29 مدينة بورسعيد 27 30 مدينة رفح 24 30 مدينة العريش 20 31 منطقة السويس 21 34 مدينة الإسماعيلية 21 34 منطقة رأس سدر 24 33 منطقة نويبع 28 35 منطقة نخل 20 35 منطقة طابا 21 33 مدينة الطور 27 31 منطقة كاترين 22 31 مدينة الغردقة 30 36 مدينة شرم الشيخ 31 37 مدينة الفيوم 24 35 مدينة مرسى علم 29 37 محافظة بني سويف 24 35 مدينة أسيوط 24 35 منطقة المنيا 24 35 محافظة سوهاج 27 37 مدينة الأقصر 27 42 محافظة قنا 27 40 مدينة أسوان 33 43 منطقة الوادي الجديد 30 40 منطقة أبو سمبل 30 40 منطقة شلاتين 28 41 منطقة حلايب 29 40 منطقة راس حدربة 29 40

هذا خلال التصريحات التي صدرت عن هيئة الأرصاد الجوية والتي أضاف خلالها الخبراء أن يوم 23 سبتمبر القادم سيكون أول أيام فصل الخريف، وبذلك تنتهي موجة الحر التي تشهدها البلاد وتبدأ الانخفاضات في درجات الحرارة مع إقتراب فصل الخريف وبعده الشتاء.