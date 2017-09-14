طريقة عمل وجبة مدرسية سهلة وسريعة واقتصادية

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يحتاج الأطفال الذي يتوجهون إلى المدارس إلى وجبة جيدة تمدهم بكل عناصر النمو الأساسية وصحة عقلية بالإضافة إلى توفير الحماية من الأمراض، وتوفر لهم الطاقة اللازمة في العملية الدراسية والتعلم وممارسة الأنشطة البدنية خلال اليوم الدراسي.

كما يحتاج الأطفال إلى معرفة العناصر الغذائية الأساسية لتساعدهم على اختيار غذائهم بطريقة صحيحة والعمل على تكوين عادات صحية جيدة عند الأطفال لتساعدهم على البقاء في أتم صحة على المدى البعيد.

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ويجب أن تكون التغذية المدرسية تحتوي على عناصر متوازنة بها العناصر الغذائية الأساسية المسؤولة عن النمو والنشاط العقلي والنشاط البدني كما أن هناك فرق بين تغذية الأطفال والبنات.

تحتار العديد من الأمهات مع بداية العام الدراسي في إعداد وجبات غذائية تكون مناسبة للأطفال تكون مفيدة لتمد أجسام الأطفال بالعديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة لكل طفل من وكالسيوم وبروتينات وسكريات لتشكل وجبة غذائية.

ونقدم لكم اليوم وجبة ذات مذاق شهي ولذيذ وصحية ومغذية في آن واحد كما يتم تقديم طرق مختلفة لعمل واجبة غذائية كاملة متكامل من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل بأقل تكاليف من الناحية الاقتصادية وهي الفطائر المحشية بالجبنة.

وتكون مقدار الفطائر المحشية بالجبنة كالتالي أربعة أكواب من الدقيق المنخول بالإضافة إلى معلقة كبيرة من السكر، وماء للعجن، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف كوب زبدة أو سمنة، وثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية، ويمكن اختيار الحشو على حسب رغبة الأطفال.

ومن الممكن أن تكون الحشوة كالتالي: زيتون مقطع، أو نعناع مجفف، أو جنبة بيضاء، ومن الممكن تزين وجه الفطائر بالبيض أو السمسم أو الحليب.

وطريقة إعداد الفطائر المحشية بالجبنة نأتي في إناء عميق ونضيف فيه كل من الدقيق والملح والسكر والخميرة والسمن أي كل المكونات ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج إلى أن تتشكل عجينة لينة ثم تترك العجينة لتخمر ويتضاعف حجمها، ثم تأتي مرحلة التشكيل نقطع العجين قطع صغيرة الحجم ونضعها على سطح مرشوش بالدقيق ثم نأخذ كل قطعة نفردها ونضع الحشو بداخلها ونغلقها من جميع الجوانب وترص في صينة الفرن مدهونة بالزيت أو السمنة ثم يدهن الوجه بالبيض والحليب، وترش بالسمسم، وتدخل الفرن إلى تمام النضج.