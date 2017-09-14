الجواكيت تحتل موضة الشتاء 2018 لجميع الفئات العمرية

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يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الشتاء القادم أشد برودة لذا حصر خبراء الموضة على تقديم مجموعة من الأزياء الشتوية الثقيلة التي تتناسب مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، بها موديلات جلدية وصوفية وقطيفة.

وتحتوي الأزياء الشتوي التي من المرجح أن تكون موضة هذا الشتاء على مجموعة كبيرة من الجواكيت الثقيلة سواء الموديلات الحريمي أو الموديلات الرجالي والشبابي على حد سواء حيث تتميز الجواكيت بأنها تحتوي على بطانة داخلية ثقيلة بالإضافة إلى أنها تعد من الموديلات الراقية التي تناسب جميع الأذواق والأعمار.

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كما أن الجواكيت الشتوية تناسب مجموعة كبيرة من الأذواق حيث تنوع أشكالها وموديلاتها وخامتها فمنها الجواكيت الجلدية ومنها المصنع من القماش ومنها البليزرات المختلفة بخامات متنوعة.

وتمتاز الجواكيت بأنها يمكن ارتدائها في العديد من المناسبات ويناسب الخروج في العديد من الأماكن مثل حضور الحفلات، والذهاب بها إلى الجامعات والمدارس وأيضا الذهاب بها إلى العمل والخروج بها للنزهات إلى غير ذلك من الأماكن.

وتتميز الجواكيت بأنها من اشيك الموديلات وتمتاز أيضا بالاناقة وجاذبية الألوان والتصميمات المختلفة التي سيتم طرحها خلال الشتاء القادم، وتمتاز الموديلات الشتوية بخامتها الثقيلة المتنوعة منها القطن الثقيل والقطيفة كما يوجد بها موديلات تريكو مصنوعة من الصوف الثقيلة الحريمي والرجالي التي تمتاز بالاناقة والشياكة كما أنها تناسب التدفئة المناسبة لفصل الشتاء.

يسيطر اللون الأصفر الساطع على موضة الشتاء القادم تبعا لما ورد من خلال مجلة “إيلي” الألمانية، ليغزو اللون الأصفر الساع جميع أزياء الموضة النسائية للشتاء القادم، ليصدر منه مجموعة من الجواكيت والمعاطف، والسراويل، والأحذية، والبلوفرات والأحذية الجلدية والحقائب.

والجدير بالذكر قيام هاني البحيري مصمم الازياء العالمي في ختام فعاليات أسبوع الموضة الذي أقيم في إيطاليا وبالتحديد في نابولي حيث عرض خمسة وثلاثين قطعة من فساتين الزفاف والسواريهات لموضة شتاء وخريف عام 2018.

وامتازت تصميمات هاني البحيري أنها ذات ألوان ناعمة من النوع الشتوي الغير ثقيل أضاف إليها خامات من الفرو والجلد والقطيفة والريش، كما امتازت موديلات السواريهات بأنها مصرية الطراز ذات تصميمات رائعة وألوان راقية بألوان مبهجة تحتوى على تطريزات مختلفة ومتنوعة.