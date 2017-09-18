أغلى 10 مجوهرات في العالم وأكثرها سحراً وجمالاً: ماسة هوب الأعلى سعراً

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تعتبر المجوهرات شيء من أغلى الأشياء من حيث السعر، حيث أنها تحتفظ بالقيمة الشرائية لها بل إنها تزداد من حيث القيمة الشرائية مع مرور الزمن .

ويتم تحديد أسعار المجوهرات بناء على عدة عوامل منها كون القطعة أثرية أم حديثة، وأيضا يتم النظر إلى تفردها في الوجود وهل يوجد مثلها قطع أخرى متداولة ام لا، وأيضا يتم النظر إلى جودة المعدن أو الحجر وقوة تركيبه، واخيرا فأن العرض والطلب له أن يؤثر على سعر المجوهرات مثل تأثيره على أي قيمة اقتصادية.

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وبناء على هذه العوامل قام الخبراء بتحديد أغلى عشرة مجوهرات على مستوى العالم.

وتأتي ساعة شوبارد في المركز العاشر بقيمة 25 مليون دولار، حيث أنها تحتوي على إجمالي 874 قطعة من الماس باحجام مختلفة أكبر ثلاث بهم على شكل قلب تقدر بحوالي 201 قيراط، واللون بها يتراوح بين الوردي والأزرق والأبيض وتعد أغلى ساعة في العالم.

وفي المرتبة التاسعة تأتي قلادة هوتون مديفاني بقيمة تقدر 27.4 مليون دولار، حيث أنها تتكون من الخرز الزمرد الأخضر الجاديت ويوجد بها أيضا ياقوت و ماس وبلاتين وتزين بمشبك ذهبي، وقد تم بيعها في مزاد علني بقيمة 27.4 دولار لصالح مجموعة كارتييه في عام 2014، وكانت القلادة ملك ورثة وولورث باربرا هوتون.

وفي المرتبة الثامنة ماسة غراف بينك بقيمة 46.2 مليون دولار حيث تم بيعها بهذا المبلغ في عام 2010 واشتراها لورانس غراف صائغ المجوهرات التي أعادت تسميتها في حلقة محاطة بالماس.

وفي المرتبة السابعة يأتيا خاتم القمر الأزرق ذو الـ 12.02 قيرا طمن جوزفين بقيمة 48.4 مليون دولار، حيث اشتراه جوزيف لاو ملياردير من هونج كونج بهذا السعر عام 2015 وأطلق عليه القمر الأزرق لجوزفين وذلك على اسم ابنته جوزفين البالغة سبع سنوات، وقد تم اكتشافه في عام 2014 في جنوب افريقيا.

والمرتبة السادسة تحتلها قلادة الماس التي تقدر بـ55 مليون دولار، حيث صنعها اللبناني معوض وتعد أهم قلادة في العالم والماس بها لا يشوبه شائبة والماسة الأساسية عيار 407.48 قيراط واكتشفتها فتاة صغير من الكونغو الديمقراطية.

وفي المرتبة الخامسة تأتي ماسة أوبنهايمر الزرقاء بقيمة 57.5 مليون دولار وتم بيعها بهذه القيمة في عام 2016 في مزاد كريستي وعيارها 14.62 قيراط، وكان يملكها السير فيليب.

وفي المرتبة الرابعة تأتي ماسة النجمة الوردية بقيمة 71.2 مليون دولار حيث بيعت بهذا الثمن في أبريل 2017 لتكون أغلى ماسة تباع في مزاد علني، وهي تزن 29.6 قيراط وتعد أكبر ماسة وردية اللون لا تشوبها شائبة.

في المرتبة الثالثة ماسة فيتلزباش غراف بقيمة 80 مليون دولار وزنها 35.56 قيراط، لونها بين الرمادي والأزرق تم اكتشافها في الهند وكانت ملك الملك فيليب الرابع الاسباني وكانت مهر لابنته عندما تزوجها إمبراطور النمسا ثم تم بيعها إلى لورنس عراف واشتراها منه بقيمتها الحالية عضو في العائلة المالكة القطرية.

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وفي المركز الثاني يأتي بروش الطاووس من الماس بقيمة 100 مليون دولار وتم اكتشافه عام 2013 ويزن 120.81 قيراط، ويحتوي على 1305 قطعة من الأحجار الكريمة الماس المركزي زرقاء على شكل كمثرى وتزن وحدها 20.02 قيراط، والريش الخارج من وسط البروش يتنوع بين الأبيض والأصفر والوردي والبرتقالي والماس الأخضر.

واخيرا في المركز الاول ماسة هوب بقيمة 200 – 250 مليون دولار وتزن 45.42 قيراطا وتتكون من الماس الرمادي الغامق مع الماس الأزرق، وتم اكتشافها في غولكوندا بالهند في 1666، واشتراها الملك لويس الرابع عشر في 1668 وأطلق عليه اسم “الأزرق الفرنسي”، واستمرت مملوكة للعائلة المالكة الفرنسية حتى عام 1792، عندما سرق التاج، وظهرت في عام 1839 مع هنري فيليب هوب، وتم شراء الجوهرة من قبل الصائغ هاري ونستونعام 1949، حيث تم التبرع بها لمؤسسة سميثسونيان.