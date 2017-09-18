“جوجل” تحتفل بذكرى ميلاد “صمويل جونسون”

Advertisements

يحتفل محرك “جوجل” الشهير اليوم الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري الموافق الاثنين بذكرى ميلاد صمويل جونسون الشاعر والناقد الإنجليزي رقم ثلاثمائة وثمانية.

ولد الشاعر والناقد الإنجليزي صمويل جونسون في الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 1709 في إنجلترا، على بعد مائة وثمانية عشر ميلا من العاصمة البريطانية لندن، وكانت أمه ترتقي إلى قوم بهم أثارة من نبالة وتزوجت وهي في 37 عام حينما تزوجت من مايكل البالغ من العمر 50 عام، ولد صمويل جونسون ضعيف البنية وتم تعميده مباشرة.

Advertisements

واشتهر صمويل جونسون باسم الدكتور جونسون بسبب تميزه في مجال النقد الأدبي والشعر بالإضافة إلى إجادة لجميع أنواع الآداب المختلفة بصفة عامة.

ويشتهر صمويل جونسون بأنه من أبرز وأهم شعراء إنجلترا، ويعد كتابته لقاموس اللغة الإنجليزية من أهم أعماله بل من أشهرها وهذا لما ذكرته هيئة الإذاعة “بي بي سي” البريطانية.

كان الشاعر صمويل جونسون والده يعمل في بيع الكتب، وتلقى الشاعر تعليمه في مدرسة “ليكفيلد الابتدائية” كما درس فترة في “جامعة أكسفورد” لكنه ابتعد بعدها عن الدراسة الجامعية بسبب قلة المال.

أنتقل الشاعر صمويل جونسون في عام 1737 إلى العاصمة البريطانية لندن حيث كان يعمل في مجال الصحافة وكتابة مجموعة عدد كبير من الموضوعات الصحفية الشيقة، وبالتدريج في المجال العملي اكتسب الشاعر سمعة أدبية كبيرة وشهرة في المجال الأدبي، وفي عام 1747 تم تكليف جونسون صمويل بتجميع قاموس خاص في اللغة الإنجليزية، ليعمل على وضع القاموس لمدة زمنية تصل إلى ثمان سنوات.

وبعدما تم تكليف صمويل جونسون لتجميع القاموس الخاص باللغة الإنجليزية لم يقم بالعمل وحده بل ساعده في تجميعه ستة من المساعدين، وعمل جميع مساعديه من منزل في شارع فليت.

وبعد عمل شاق تم نشر قاموس اللغة الإنجليزية في الخامس عشر من شهر إبريل لعام 1755، ولكن لم يكن هذا القاموس هو الأول من نوعه ولكن كانت أكثر أهمية في ذلك الوقت حينما تم نشره.

وكتب صمويل جونسون العديد من الأعمال الأدبية منها كتاب “سير العظماء” في عام 1740، كما قام الكاتب بكتابة مقالات عديدة لمجلة الجنتلمان، كما كتب “سيرة رتشارد سافدج”، وكتاب “سير الشعراء”، وتوفي الشاعر في الثالث عشر من ديسمبر لعام 1784، وتم دفنه في دير وستمنستر”.