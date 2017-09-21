معاني اسماء شهور السنة الهجرية

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تبدأ راس السنة الهجرية خلال اليوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر من عام 2017 وتعد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وتتكون السنة الهجرية من 12 شهر تم تسميتهم من قبل العرب للدلالة على شيء ما، وفيما يلي يكشف موقع مصر 365 عن معاني أسماء الأشهر في السنة الهجرية

محرم: تم تسمية شهر محرم بهذا الاسم لأن العرب قاموا بتحريم القتال في اثناء هذا الشهر.

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صفر: تم تسمية بصفر هكذا لأن شبه الجزيرة العربية كانت تخلوا من السكان لأنهم كانوا يذهبون للقتال من أجل البحث عن الطعام في هذا الوقت وصفر تأتي من الفعل يصفر أي ينعدم.

ربيع الأوّل: تم تسمية هذا الشهر بالربيع الاول لانه كان في بداية فصل الربيع وكان الجو معتدل في شبه الجزيرة العربية.

ربيع الآخر: تم تسمية بربيع الاخر لانه يرتبط مع ربيع الاول وكان هذا الشهران هما اساس فصل الربيع في شبه الجزيزرة العربية.

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جمادى الأولى: تم تسمية هذا الشهر باسم جمادى لأن المياه كانت تتجمد خلاله في شبه الجزيرة العربية حيث انه بداية فصل الشتاء.

جمادى الثانية: تم تسمية بهذا الاسم لأنه يتبع شهر جمادى الأول فكل منها مكون لفصل الشتاء.

رجب: تم تسمية هذا الشهر بهذا الاسم لأنه كان يتم تعظيمه فيما مضى حيث كان يتم تحريم القتال فيه ، و رجب الشيء أي عظّمه وأضاف إليه الهيبة.

شعبان: تم تسمية شهر شعبان بهذا الاسم وذلك لأن العرب كانوا يتفرقوا خلال هذا الشهر ويتشعب وبعد شهر رجب الذي لا قتال يحدث فيه.

رمضان: وجاء اسم شهر رمضان من كلمة الرمضاء حيث الحر الشديد وكان شهر رمضان ياتي في فصل الصيف وكان الجو يسوده الحر الشديد في بلاد العرب.

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شوّال: يأتي اسم هذا الشهر من الفعل تشول وذلك الان الابل تجولت في هذا الشهر أي جف حليبها.

ذو القعدة: القعدة تاتي من يقعدون حيث كان العرب يعقدون عن القتال في هذا الشهر لذا سمي بـ ذو القعدة.

ذو الحجة: كان الشهر الذي يتم فيه موسم الحج وكان العرب والحجاج يأتون في شبه الجزيرة العربية من أجل الحج لذا سمي بهذا الاسم