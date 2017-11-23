بعد ارتفاع اسعار السجائر … بدائل تساعدك علي التوقف عن التدخين

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بعد زيادة أسعار منتجات الدخان وخاصة السجائر رغب الكثير من المدخنين في الإقلاع عن عادة التدخين السيئة لتوفير أموالهم والحفاظ علي صحتهم، لذا نبين لك بعض البدائل والنصائح التي تساعدك علي القيام بهذه الخطوة الكبيرة ومن ضمنها:

الكافيين: يعتبر الكافيين من المواد شبه قلوية ضمن مجموعة الزانثينات حيث يدرج ضمن مجموعة العقاقير ذات التأثير النفسي من مجموعة المنشطات، و يساعد الكافيين علي تنبيه الجهاز العصبي المركزي عند الإنسان كما يمنع النوم ويساعد علي تجديد نشاطه بصورة مؤقتة.

اللبان ” العلكة “: تعرف العلكة في مصر باسم ” اللبان ” وهو مادة صمغية أو تستخدم عادة مضغ، اللبان معروف منذ قديم الزمن عند بعض الشعوب والحضارات المختلفة، ويستطيع المدخن استخدامها بدلا من عادة التدخين للتخلص منها.

ممارسة التمرينات الرياضية: يعتبر قيام الإنسان بأى مجهود جسدي مثل المشي أو الجري من الأمور المهمة التي تدفعك للإقلاع عن التدخين فضلا عن مساعدتك في الحفاظ علي صحتك.

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إلى جانب هذه البدائل التي تساعدك علي الإقلاع عن التدخين يمكنك التقليل بصورة تدريجية عن هذه العادة وتغيرها بعادات صحية جديدة من خلال اتباعك هذه النصائح وهي:

التقليل من التدخين بصورة تدريجية ففي حالة تدخين علبة سجائر يوميا يمكنك تقليل 1 أو 2 سيجارة في اليوم في أول أسبوع بينما في ثاني أسبوع تقليل 2/4 سيجارة، واستخدم هذه الطريقة بطريقة متكررة حتى تعتاد علي تدخين سيجارة واحدة في اليوم. يساعد شرب الكثير من المياه في اليوم علي التخلص من هذه العادة ويمكن تناول ما يتراوح 2 لتر من الماء في اليوم. تغير نمط اليومي حيث إذا كانت من عادتك التدخين بعد تناول الطعام تستطيع تغيير هذه العادة بتناول الفاكهة أو الحلوى بعد الطعام أو ممارسة التمرينات الرياضية البسيطة مثل المشي في مكانك لمدة 10 دقائق. التخلص من العادات التي تربطك بالتدخين في هذه الفترة ففي حالة اعتيادك علي حمل 2 علبة سجائر داخل حقيبتك ففي هذه الفترة تستطيع حمل فقط عدد السجائر التي سوف تدخنها في هذا اليوم.

والجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية قد أصدرت قرار زيادة الضريبة المضافة علي أسعار السجائر ومنتجات التبغ منذ يومين بهدف التقليل من معدلات المدخنين.