نجاح تأسيس اول دولة فضائية خارج الارض

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تم الاعلان من قبل الاعلام الروسي ان فكرة العالم ” إيجور أشور بيلي” وهو روسي الجنسية قد نجحت، حيث انه قد تم تجميع ما يزيد عن حوالي 25 ألف مواطن من جميع انحاء اوروبا، وذلك من أجل ان يقوموا بعمل غير مسبوق على الإطلاق، حيث ان هؤلاء الاشخاص قد قاموا بالتوقيع على الميثاق الخاص باول دولة وأمة في الفضاء، حيث أنهم سوف يعيشون خارج حدود الكرة الأرضية.

والجدير بالذكر أنه في تقرير خاص بشبكة “يورونيوز” تم التأكيد من خلاله بأن هذه الدولة حديثة العهد والتي من المتوقع لها أن تحمل اسم “أسجارديا”، هي تعد فكرة مستقبلية رائدة قد قام بإطلاقها العالم الروسي، وقد خرجت بالفعل للنور في شهر أكتوبر من عام 2016، وبعدها بحوالي 13 شهر فقط، قد وصل عدد المتقدمين والراغبين في ان ينضموا إلى دولة أسجارديا إلى ما يزيد عن 143 ألف مواطن من مختلف أنحاء العالم.

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وقد صرحت الشبكة العالمية، بأن “أسجارديا” لا ينضم لها سوى المؤمنين بكل مبادئ الاستخدام السلمي في الفضاء من أجل ان تتم حماية الأرض من المخاطر، وفي بداية شهر نوفمبر الجاري، قد تم إطلاق “قمر أسجارديا -1” والذي من المتوقع له ان يكون قادر على جعل المواطنين الراغبين في ان ينضموا إلى دولة أسجارديا لديهم القدرة على ان يروا مستعمراتهم الفضائية في المستقبل القريب.

وقد ذكرت “يورونيوز” بأن معظم المشاركين في هذا التوقيع الخاص بميثاق الدولة الجديدة كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية ثم من تركيا ومن بعدها الصين، في حين ان أكثر الدول مشاركة من القارة الأوروبية هي إيطاليا وذلك جاء بعدد 7 الآف مواطن، ومن بعدها تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بعدد حوالي 5 آلاف مواطن، ومن بعدهم تأتي كلا من إسبانيا وفرنسا بعدد حوالي 3 الآف مواطن لكل منهم.

والجدير بالذكر ان أصحاب تلك الدول لهم الحق، بأن يقوموا باختيار كل من يرغب في الانضمام الى الدولة الفضائية الجديدة، بشرط ان يبلغ من العمر 18 عام ويكون لديه إيميل إلكتروني ومن جهة اخرى فان أسجارديا أصبحت على وشك اختيار البرلمان الممثل لها في دولة الفضاء.

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