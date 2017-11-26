“باحثون بجامعة سنغافورة” يبتكرون كوب يحول الماء لعصائر مختلفة

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تابع موقع مصر 365 ابتكر باحثون في “جامعة سنغافورة الوطنية” كوباً يقوم بتحليل المياه إلى عصائر مختلفة، حيث يتم استخدام فكرة الكوب التي تم إطلاق مسمى عليها هو “Vocktai”، وذلك من خلال استخدام “معجزة ميسياني” التي تعمل على تنشيط “الحواس” حتى تقوم بخداع حاسة الشم وحاسة الإبصار، وحاسة التذوق أيضا لدى أي شخص حتى توهمه بأنه يتناول عصير الفواكه التي يفضلها.

وقام الباحثون في “جامعة سنغافورة الوطنية” المبتكرين للكوب الزجاجي حيث تم تزويد “الكوب الزجاجي” الذي تم إطلاق مسمى “الثوري” عليه بثلاث طبقات من “المحفزات الحسية”، كما تم أيضا تزيد الكوب “بقضيب فضي” على حافة الكوب الثوري حتي يتمكن من تحفيز “اللسان” على تذوق الماء بالطعم المطلوب سواء كان المشروب حلو أو مالح أو حمضي أيضا.

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كما قام الباحثون في “جامعة سنغافورة الوطنية” أيضا بتزويد إضاءات داخل الكوب الزجاجي الذي يطلق عليه “الثوري” بإضاءات “إل إي دي” حتى يستطيع الفرد الذي يستخدم الكوب من تغيير لون المشروع المطلوب، كذلك تزويده بثلاث مضخات هوائية دقيقة بشكل جيد معبأة “بخراطيش الطعم” المفضل لدى الشخص المستخدم للكوب.

ويأتي اختراع الباحثون في “جامعة سنغافورة الوطنية” للكوب الثوري في إطار خداع الحواس البشرية، وخصوصاً حاسة التذوق وحاسة البصر حيث اعتمد صناعة الكوب الثوري على خداع البصري وكذلك خداع حاسة التذوق، وحاسة الشم من أجل إيهام تلك الحواس الثلاث بإن الإنسان يستطيع تذوق المشروب الذي يرغب فيه سواء كان حلو أو حامض أو حتى مالح.

كما قام الباحثون القائمون على هذا الابتكار في “جامعة سنغافورة الوطنية” بتزويد الكوب الزجاجي بإضاءات حتى يتمكن الشخص من الخداع البصري ليتم تغيير لون الماء إلى لون العصير الذي يفضله مما يعمل على خداع حاسة البصر، وحاسة التذوق وحاسة الشم أيضا.

وتعتمد فكرة الكوب الذي أطلق عليه اسم “Vocktai” وهو يعد اختصار لكلمة “كوكتيل افتراضي” “Virtual Cocktail”التي تعتمد على “معجزة ميسياني” التي تعمل على تحفيز متعدد للحواس البشرية لتتمكن من خداع حاسة الإبصار، وحاسة التذوق، وحاسة الشم حتى يستطيع مستخدم الكوب الزجاجي من تناول مشروبه المفضل.

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