تعرف على تعليق “بيل جيتس” على اعتقال “الوليد بن طلال”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات مؤسس شركة مايكروسوفت “بيل جيتس” بشأن اعتقال “الوليد بن طلال” الأمير السعودي الذي تم اعتقاله في إطار إطلاق “المملكة العربية السعودية” حملة ضد الفساد خلال شهر نوفمبر الجاري.

وصرح “بيل جيتس” تبعاً لما أصدرته الوكالة الأمريكية “بلومبرج” أن الأمير السعودي “الوليد بن طلال” يعد شريك مهم في مجال العمل الخيري من أجل العمل على تحسين الأوضاع الصحية في جميع أنحاء العالم، كما أشار “بيل جيتس” عبر البريد الإلكتروني قائلاً “أنا فقط أدرك ما قرأته في الصحافة، ولا أستطيع تخمين ما يحدث”.

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كما صرح “بيل جيتس” في البيان الصادر عنه عبر بريده الإلكتروني قائلاً “كان الأمير السعودي الوليد بن طلال شريكاً هاماً في عمل مؤسستي لضمان حصول الأطفال في جميع أنحاء العالم على اللقاحات المنقذة للحياة، حيث عملنا معا للمساعدة في وقف انتشار شلل الأطفال والحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. والتزامه بالعمل الخيري ملهم”.

وصرحت جريدة “بلومبرج” أن الأمير السعودي “الوليد بن طلال” يعد “مستثمر ثري” يمتلك مجموعة من الحصص في كبرى الشركات مثل شركة تويتر، وكذلك سيتي بنك، وفي الوقت الراهن الوليد بن طلال محتجز مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين والأمراء ورجال الأعمال السعوديين، وتم توجيه تهم الفساد المالي والإداري له.

والجدير بالذكر أن “قناة العربية السعودية” قد صرحت في الخامس من شهر نوفمبر الجاري عن تشكيل “لجنة مكافحة الفساد” في المملكة العربية السعودية والتي تم تشكيلها برئاسة ولي عهد السعودية “محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” والتي قررت اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين والأمراء بالسعودية.

وتابعة الصحيفة الإلكترونية السعودية “سبق أن قائمة الفساد تحمل أسماء وزراء سابقين ووجود عدد من رجال الأعمال السعوديين الذين تم توقيفهم بعد أن تم توجيه تهم بالفساد المالي والإداري، ومنهم الأمير الوليد بن طلال وهو أمير سعودي ولد في عام 1955، بمدينة الرياض لأم لبنانية وأب سعودي، وولده هو الأمير “طلال بن عبدالعزيز آل سعود” نجل مؤسس المملكة العربية السعودية، ووالدته هي أبنه الرئيس اللبناني الأسبق “رياض الصلح” وهي “منى رياض الصالح”.

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