شاهد بالفيديو.. قيام 3 فتيات بحيلة ماكرة بمحاولة سرقة زبائن المحلات التجارية

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قام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك وتويتر”، بتداول فيديو يظهر خلاله ثلاث فتيات يحاولن سرقة زبائن أحد محلات الملابس والمحالات التجارية، مما شجع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن تلك الفتيات الثلاث ومساعدة الشرطة فى القبض عليهن.

يظهر الفيديو الذي تداولته مواقع “الفيسبوك والتويتر”، وجود ثلاث فتيات يدخلن أحد محال الملابس، تقوم فتاة منهم بإشغال مالك المحل، بينما تقوم الفتاة الثانية والثالثة بمحاولة سرقة الزبائن الموجودين بالمحل دون أن يشعروا.

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فقد عمل هذا الفيديو ضجة كبيرة خلال مواقع التواصل، كما أثار الفيديو غضب عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين قرروا شن حملة يدعو من خلالها تحذير أصحاب المحلات من المتابعين من هؤلاء الفتيات الثلاثة وقيامهن بمحاولة السرقة التى انتشرت بهذه الصورة، كما طالبوا النشطاء بسرعة التحرى والقبض على هؤلاء الفتيات، ويعرض الفيديو التالى محاولة سرقة زبائن المحل، وتم نشر هذا الفيديو بواسطة “أسواق مصر”.

ثلاث بنات متخصصين سرقة محلات الملابس ياولاد الحرامية .. شير وساعد فى القبض عليهم .. ثلاث بنات بيدخلوا محلات الملابس واحدة تشغال صاحب المحل والاثنين يسرقوا الزبائن فى دقيقة .. فى الثانية 30 شاهد وهى بتسرق الموبايل من الراجل الكبير وبتديه للبنت اللى رافع النظارة على راسها وبعدين بتقفله Posted by ‎أسواق مصر‎ on Dienstag, 28. November 2017

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إن محاولا السرقة قد انتشرت بصورة كبيرة بوجه عام ففي الوقت الذي اتجهت فيه بعض الفتيات للقيام بمحاولة سرقة زبائن المحلات التجارية ومحلات الملابس من خلال اشغال صاحب المحل ولفت نظره الى امور اخرى تقوم إحداهن بسرق الزبائن، فقد اتجه آخرون اختراع محاولات ماكرة لسرقة الهواتف الذكية.

فقد تداول ايضا، خلال مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك وتويتر”، فيديو يظهر أحدث الطرق والحيل الماكرة لمحاولة القيام بسرقة الهواتف الذكية “موبايلات”، يظهر من خلال الفيديو سائق سيارة خاصة، وهو يقوم بسؤال أحد الأشخاص، الذي يجد بين يديه هاتفه المحمول، عن عنوان وهمى عن أحد الشوارع، ففى الوقت الذى يقرأ فيه الشاب العنوان يقوم سائق السيارة الملاكى السائق بخطف هاتفه المحمول.

لذا قام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، “الفيس بوك وتويتر”، مطالبة الأشخاص حاملي الهواتف الذكي من توخي الحذر واكتشاف الأساليب والحيل التي يلجأ إليها اللصوص في الشوارع، وأن ينتبهوا كثيرا وألا يظهروا هواتفهم الذكية خلال فترة تواجدهم في الشارع، حيث رفع أحد النشطاء شعار: “خلي بالك من موبايلك وانت واقف في الشارع لو حد جه يسألك على عنوان”.