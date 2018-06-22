تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية اليوم الجمعة 22 يونيو 2018

Advertisements

يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض العواصم والمدن ، العربية والعالمية .

أولا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض العواصم والمدن العربية ، وهي كالتالي :

Advertisements

الصغرى العظمى

– مكة المكرمة : 33 – 44 .

– المدينة المنورة : 30 – 44 .

– الرياض : 26 – 41 .

– المنامة : 33 – 38 .

– أبو ظبي : 30 – 40 .

– الدوحة : 32 – 41.

– الكويت : 30 – 44 .

– دمشق : 16 – 33 .

– بيروت : 24 – 28 .

– عمان : 17 – 31 .

– القدس : 18 – 29 .

– غزة : 22 – 31 .

– بغداد : 26 – 40 .

– مسقط : 32 – 39 .

– صنعاء : 14 – 29 .

– الخرطوم : 28 – 40 .

– طرابلس : 32 – 30 .

– تونس : 20 – 32 .

– الجزائر : 19 – 26 .

– الرباط : 16 – 32 .

– نواكشوط : 26 – 37 .

ثانيا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض العواصم والمدن العالمية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– أنقرة : 14 – 27 .

– إسطنبول : 20 – 27 .

– إسلام أباد : 25 – 37 .

– نيودلهي : 31 – 42 .

– جاكرتا : 24 – 34 .

– بكين : 21 – 32 .

– كوالامبور : 24 – 31 .

– طوكيو : 20 – 25 .

– أثينا : 21 – 31 .

– روما : 18 – 28 .

– باريس : 09 – 21 .

– مدريد : 21 – 34 .

– برلين : 11 – 19 .

– لندن : 11 – 20 .

– مونتريال : 13 – 23 .

– موسكو : 15 – 25 .

– نيويورك : 17 – 23 .

– واشنطن : 19 – 24 .