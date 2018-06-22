تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية اليوم الجمعة 22 يونيو 2018

يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض العواصم والمدن ، العربية والعالمية .
أولا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض العواصم والمدن العربية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– مكة المكرمة : 33 – 44 .
– المدينة المنورة : 30 – 44 .
– الرياض : 26 – 41 .
– المنامة : 33 – 38 .
– أبو ظبي : 30 – 40 .
– الدوحة : 32 – 41.
– الكويت : 30 – 44 .
– دمشق : 16 – 33 .
– بيروت : 24 – 28 .
– عمان : 17 – 31 .
– القدس : 18 – 29 .
– غزة : 22 – 31 .
– بغداد : 26 – 40 .
– مسقط : 32 – 39 .
– صنعاء : 14 – 29 .
– الخرطوم : 28 – 40 .
– طرابلس : 32 – 30 .
– تونس : 20 – 32 .
– الجزائر : 19 – 26 .
– الرباط : 16 – 32 .
– نواكشوط : 26 – 37 .
ثانيا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم الجمعة ، على بعض العواصم والمدن العالمية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– أنقرة : 14 – 27 .
– إسطنبول : 20 – 27 .
– إسلام أباد : 25 – 37 .
– نيودلهي : 31 – 42 .
– جاكرتا : 24 – 34 .
– بكين : 21 – 32 .
– كوالامبور : 24 – 31 .
– طوكيو : 20 – 25 .
– أثينا : 21 – 31 .
– روما : 18 – 28 .
– باريس : 09 – 21 .
– مدريد : 21 – 34 .
– برلين : 11 – 19 .
– لندن : 11 – 20 .
– مونتريال : 13 – 23 .
– موسكو : 15 – 25 .
– نيويورك : 17 – 23 .
– واشنطن : 19 – 24 .
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