«تويتر» يغازل صغار الناشرين بعد تعقيدات «فيس بوك»

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أعلنت إدارة موقع التغريدات القصيرة « تويتر » ، اليوم الجمعة ، إطلاق موقع جديد ، تحت اسم « تويتر ميديا » ، مخصص بمساعدة صغار الناشرين ، على تحقيق أكبر استفادة من منصة « تويتر » .

نائب الرئيس العالمي ، ورئيس قسم الشراكات في الموقع الجديد ، كاي ماداتي ، قالت : « بعد خيبة الأمل ، التي تسبب بها ( فيس بوك ) للناشرين ، في السنوات القليلة الماضية ، وجد ( تويتر ) فرصة ، والآن أطلق ( تويتر ميديا ​​) ، وهو موقع مخصص لمساعدة الناشرين الصغار ، على تحقيق أقصى استفادة من الموقع ، وسوف يعرض ( تويتر ميديا )، أفضل الممارسات من ناشري المحتوى ، عبر ( تويتر ) » .

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وأوضحت إدارة « تويتر » ، أنها بصدد تحديث « Twitter Media » بانتظام ، مع دراسات الحالة وقصص النجاح ، لافتة إلى أن الموقع الجديد ، سوف يضم مدونة ، لمساعدة الناشرين على البقاء على اطلاع ، بأحدث الأدوات للناشرين .

وكذلك ، يضم الموقع الجديد أيضا ، معلومات بشأن المنتجات والميزات الجديدة ، المصممة خصيصا لناشري المحتوى ، وسوف يكون هناك قسم مساعدة ، يسهل التنقل فيه ، يجيب عن الأسئلة الأكثر شيوعا ، التي يستقبلها ( تويتر ) ، من ناشري المحتوى .