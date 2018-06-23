تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية اليوم السبت 23 يونيو 2018

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يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض العواصم والمدن ، العربية والعالمية .

أولا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض العواصم والمدن العربية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

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– مكة المكرمة : 32 – 46 .

– المدينة المنورة : 30 – 42 .

– الرياض : 26 – 40 .

– المنامة : 32 – 37 .

– أبو ظبي : 31 – 39 .

– الدوحة : 31 – 40 .

– الكويت : 30 – 43 .

– دمشق : 16 – 33 .

– بيروت : 24 – 28 .

– عمان : 16 – 30 .

– القدس : 18 – 28 .

– غزة : 22 – 31 .

– بغداد : 26 – 40 .

– مسقط : 32 – 38 .

– صنعاء : 15 – 28 .

– الخرطوم : 27 – 40 .

– طرابلس : 22 – 29 .

– تونس : 20 – 32 .

– الجزائر : 20 – 26 .

– الرباط : 17 – 24 .

– نواكشوط : 23 – 37 .

ثانيا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– أنقرة : 14 – 28 .

– إسطنبول : 20 – 24 .

– إسلام أباد : 25 – 38 .

– نيودلهي : 31 – 43 .

– جاكرتا : 23 – 32 .

– بكين : 23 – 35 .

– كوالامبور : 24 – 31 .

– طوكيو : 19 – 24 .

– أثينا : 21 – 30 .

– روما : 15 – 28 .

– باريس : 12 – 22 .

-مدريد : 20 – 33 .

– برلين : 12 – 22 .

– لندن : 13 – 22 .

– مونتريال : 14 – 24 .

– موسكو : 19 – 29 .

– نيويورك : 22 – 32 .

– واشنطن : 22 – 29 .