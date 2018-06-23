تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية اليوم السبت 23 يونيو 2018

منذ 10 ساعات منوعات
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية اليوم السبت 23 يونيو 2018
الأرصاد الجوية

يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض العواصم والمدن ، العربية والعالمية .

أولا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض العواصم والمدن العربية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى

– مكة المكرمة : 32 – 46 .

– المدينة المنورة : 30 – 42 .

– الرياض : 26 – 40 .

– المنامة : 32 – 37 .

– أبو ظبي : 31 – 39 .

– الدوحة : 31 – 40 .

– الكويت : 30 – 43 .

– دمشق : 16 – 33 .

– بيروت : 24 – 28 .

– عمان : 16 – 30 .

– القدس : 18 – 28 .

– غزة : 22 – 31 .

– بغداد : 26 – 40 .

– مسقط : 32 – 38 .

– صنعاء : 15 – 28 .

– الخرطوم : 27 – 40 .

– طرابلس : 22 – 29 .

– تونس : 20 – 32 .

– الجزائر : 20 – 26 .

– الرباط : 17 – 24 .

– نواكشوط : 23 – 37 .

ثانيا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، وهي كالتالي :

الصغرى العظمى

– أنقرة : 14 – 28  .

– إسطنبول : 20 – 24 .

– إسلام أباد : 25 – 38 .

– نيودلهي : 31 – 43 .

– جاكرتا : 23 – 32 .

– بكين : 23 – 35 .

– كوالامبور : 24 – 31 .

– طوكيو : 19 – 24 .

– أثينا : 21 – 30 .

– روما : 15 – 28 .

– باريس : 12 – 22 .

-مدريد : 20 – 33 .

– برلين : 12 – 22 .

– لندن : 13 – 22 .

– مونتريال : 14 – 24 .

– موسكو : 19 – 29 .

– نيويورك : 22 – 32 .

– واشنطن : 22 – 29 .