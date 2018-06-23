تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية والعالمية اليوم السبت 23 يونيو 2018

يقدم موقع « مصر 365 » ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض العواصم والمدن ، العربية والعالمية .
أولا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، على بعض العواصم والمدن العربية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– مكة المكرمة : 32 – 46 .
– المدينة المنورة : 30 – 42 .
– الرياض : 26 – 40 .
– المنامة : 32 – 37 .
– أبو ظبي : 31 – 39 .
– الدوحة : 31 – 40 .
– الكويت : 30 – 43 .
– دمشق : 16 – 33 .
– بيروت : 24 – 28 .
– عمان : 16 – 30 .
– القدس : 18 – 28 .
– غزة : 22 – 31 .
– بغداد : 26 – 40 .
– مسقط : 32 – 38 .
– صنعاء : 15 – 28 .
– الخرطوم : 27 – 40 .
– طرابلس : 22 – 29 .
– تونس : 20 – 32 .
– الجزائر : 20 – 26 .
– الرباط : 17 – 24 .
– نواكشوط : 23 – 37 .
ثانيا : أهم درجات الحرارة ، المتوقعة اليوم السبت ، في بعض العواصم والمدن العالمية ، وهي كالتالي :
الصغرى العظمى
– أنقرة : 14 – 28 .
– إسطنبول : 20 – 24 .
– إسلام أباد : 25 – 38 .
– نيودلهي : 31 – 43 .
– جاكرتا : 23 – 32 .
– بكين : 23 – 35 .
– كوالامبور : 24 – 31 .
– طوكيو : 19 – 24 .
– أثينا : 21 – 30 .
– روما : 15 – 28 .
– باريس : 12 – 22 .
-مدريد : 20 – 33 .
– برلين : 12 – 22 .
– لندن : 13 – 22 .
– مونتريال : 14 – 24 .
– موسكو : 19 – 29 .
– نيويورك : 22 – 32 .
– واشنطن : 22 – 29 .
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