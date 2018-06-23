تعرف على ميزة “وقتك على فيس بوك”.. الدخول والخروج بمواعيد

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تقوم شركة فيس بوك خلال الفترة الراهنة بمد جميع مستخدميها بإحصاءات دقيقة عن توقيتات الدخول إلى الموقع والخروج منه بميزة تحمل أسم “وقتك على فيس بوك”، وقد أعلنت الشركة أن الغرض من تلك الميزة أن يذكر المستخدمين بالحصول على قدر مناسب من الراحلة.

وقد أضافت الشركة أن ميزة “وقت على فيس بوك” سوف تؤدي إلى الحيلولة دون قضاء معظم الأوقات على الموقع بحسب التصريحات التي قد تم الإعلان عنها عبر موقع “ماشابل”، وقد تم تداول العديد من الصور عبر مطوري مواقع التواصل الاجتماعي، فإن تلك الخاصية الجديدة سوف تظهر عداد خاص بالدقائق التي تم قضاؤها من قبل المستخدم على تطبيق “فيس بوك” خلال أسبوع.

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كما سوف تتيح ميزة “وقتك على فيس بوك” إمكانية إرسال إشعار إلى المستخدم بالوقت الذي قضاه عبر التطبيق والذي حدده في وقت سابق، وتأتي تلك الخطوات في إطار قيام شركة فيس بوك بتطوير أدائها فتلك الخاصية قد تم الاتفاق عليها من قبل السياسات الجديدة التي تنتهجها الشركة من أجل تنظيم وقت مستخدمي الموقع.