رقم خدمة عملاء اتصالات 2019 و اكواد اتصالات المختصرة والباقات المميزة

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تعرف على رقم خدمة عملاء اتصالات مصر 2019 وجميع اكواد اتصالات الهامة بكافة أرقام وأكواد اتصالات مصر، حيث تعد شركة اتصالات مصر هي من الشركات الرائدة في مجال اتصالات الهاتف المحمول وتعد شركة اتصالات مصر من شركات الاتصالات الحديثة في مصر حيث بدأت عملها في عام 2007 لتنافس شركة فودافون وشركة موبينيل “اورنج حالياً”وهما من اوائل شركات الاتصالات في مصر، وتهتم شركة اتصالات مصر بعملائها منذ بداية عملها حيث تقدم خدمة عملاء جيدة فمن الصعب أن تجد سوء معاملة من خدمة عملاء اتصالات كما أن رقم خدمة عملاء اتصالات مختصر جداً ويسهل حفظه مع قيام شركة اتصالات مصر بتوفير أرقام بديلة لخدمة عملاء اتصالات يمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلالها من أي مكان في مصر أو خارج مصر

أقسام الموقع: رقم خدمة عملاء اتصالات – اكواد اتصالات – باقات اتصالات – عروض اتصالات مصر

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رقم خدمة عملاء اتصالات مصر

يمكن لعملاء شركة اتصالات التواصل مع خدمة عملاء اتصالات على الرقم “333” من أي خط اتصالات بتكلفة 50 قرشاً للمكالمة مهما كانت مدتها، إلى جانب وجود رقم بديل يمكنك التواصل مع خدمة عملاء اتصالات من خلاله وهو “01111234333” من أي هاتف محمول، ويمكن للعملاء الذين يحملون خطوطاً دولية أو خارج مصر التواصل مع خدمة عملاء اتصالات مصر على الرقم “01111234333+”.

أما بالنسبة للعملاء الذين يودون التواصل مع خدمة عملاء اتصالات من الخطوط الأرضية، يمكنهم التواصل من خلال الرقم “16511” كما يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى مساعدة الدعم الفني الخاص بشركة اتصالات مصر التواصل من اي خط أرضي على الأرقام التالية “0235346377”، “0235346333”، كذلك لعملاء سمارت ADSL يمكنكم التواصل على الرقم “777”.

ويمكنك من خلال موقع شركة اتصالات معرفة ارقام خدمة عملاء اتصالات الخاصة بخدماتها حيث تخصص الشركة رقم أو اثنين لكل خدمة تقدمها، من أجل سهولة التواصل مع خدمة عملاء اتصالات وسرعة الرد عليك وحل المشكلة التي تواجهك، كما أن خدمة عملاء اتصالات متاحة على مدار اليوم والأسبوع فيمكنك التواصل معهم في أي وقت صباحاً ومساءاً.وتقدم شركة اتصالات مصر العديد من العروض والباقات المختلفة سواء للمكالمات الهاتفية أو عروض على خدمة الانترنت المنزلي التي تعد واحد من أفضل الشركات التي تقدم هذه الخدمة في مصر بناءاً على آراء العديد من المستخدمين.

اكواد اتصالات

كل ما يتعلق بالرصيد من استعلام وغيره من الخدمات فيمكن الاتصال بالكود المختصر على رقم “555” بسعر 19 قرش للمكالمة الواحدة أو من خلال الكود التالي “*555#”.

شحن الرصيد من خلال الاتصال على 555 أو باستخدام كود *556* رقم الكارت#.

معرفة رقم الهاتف المحمول من خلال الاتصال على رقم 555.

الاتصال بشخص على حسابه من خلال # رقم الهاتف الخاص به.

لخدمة سلفني شكراً يستخدم الكود التالي “*911#”.

لخدمة كلمني شكراً يستخدم الكود التالي “*111*رقم الهاتف#”.

تحويل الرصيد في نظام الكارت يستخدم الكود التالي “*557* رقم الموبايل المراد التحويل إليه* المبلغ المراد تحويله#”.

لتحويل الرصيد في نظام الفاتورة يتم استخدام الكود التالي “الكود *770#”.

دفع الفاتورة الخاصة بك فيتم استخدام الكود التالي “*404#”.

لمعرفة الاستهلاك من الإنترنت يتم استخدام الكود التالي “*558*5#”.

تفعيل كل ما يخص خدمات الإنترنت يتم إرسال رسالة فارغة إلى رقم “250”.

لمعرفة نظامك الحالي يتم الاتصال على “555”.

لتحويل نظامك إلى نظام آخر يمكن الاتصال على الرقم التالي “525”.

ولمعرفة المزيد من عروض شركات اتصالات يمكن الاتصال على الرقم التالي “500”.

حول شركة اتصالات

منذ بدأت شركة اتصالات عملها في مصر وهي توفر أحدث التكنولوجيا الموجودة في مجال الاتصالات الخلوية حيث هي أول من أطلقت تكنولوجيا الجيل الثالث المتطورة، وقد بدأت عملها في مصر في شهر أبريل من عام 2007، وتصنف شركة اتصالات على أنها الشركة السادسة على مستوى الشرق الأوسط حيث رأس المال والأرباح، كما أنها تصنف عالمياً في المركز 140 بين أكبر 2500 شركة عالمية.وتعد خدمة عملاء اتصالات من الخدمات الجيدة في مصر حيث يمكنك التواصل مع خدمة عملاء اتصالات من خلال العديد من الطرق المختلفة حيث يمكنك التواصل معهم عن طريق الهاتف الأرضي في حال كنت تريد خدمة عملاء اتصالات الخاصة بالإنترنت المنزلي أو يمكنك التواصل معهم من خلال الهاتف المحمول أو من خلال الموقع الرسمي للشركة أو صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن شركة إتصالات مصر

تأسست شركة اتصالات مصر في العام 2003 ، وهي شبكة تخدم ملايين المستخدمين ، الذين يبحثون عن رقم خدمة عملاء اتصالات لمعرفة الخدمات التي تقدمها الشركة ، وكذلك معرفة أحدث العروض التي تحرص الشركة على تقديمها للعملاء لإرضائهم والحفاظ عليهم ، وكذلك استقطاب عملاء جدد إليها لتوسيع قاعدة عملائها في مصر ، وتحقيق أرباح أكثر.

وتعد شركة اتصالات مصر هي شركة تابعة إلى دولة الإمارات، وقد تم تأسيسها منذ حوالي اثنين وأربعين عاماً، وكان بداية الشركة في الدولة المصرية خلال عام 2006 م، وقد حققت الشركة العديد من الخدمات في مجال اتصالات الهاتف المحمول مما جذب إليها أكثر من خمسة عشر مليون عميل مصري بشكل سريع.

يحتاج العميل من رقم خدمة عملاء اتصالات عادة إلى معرفة بعض المعلومات المهمة ، كالاستفسار عن آخر العروض ، أو تفعيل أو إلغاء خدمة ، أو طلب الدعم الفني لمشكلة فنية خاصة برقم الهاتف ، أو شحن الرصيد وغيرها من الخدمات الأخرى.

يطلب العميل رقم خدمة عملاء اتصالات ، فيجيبه أحد موظفي خدمة عملاء اتصالات ويبدأ سؤاله عن الطريقة التي يمكنه مساعدته بها ، فيقدم العميل استفساره لممثل خدمة عملاء اتصالات ، لمساعدته في استفساره.

باقات اتصالات المميزة 2019

باقة حكاية رقم 1 بسعر 50 جنيه شهريًا

ميزة هذه الباقة أنك تستطيع استخدامها في دقائق الموبايل والموبايل انترنت وواتساب وكذلك تستمتع بخدمة رقم واحد مجانا وتستطيع من خلالها التعرف على أخبار الرياضة لحظة بلحظة مجانا، وسعر الباقة 50 جنيه رصيد.

تفاصيل باقة حكاية رقم 1

الرصيد الإجمالي 1250 ميكس للباقة الأساسية، مع 10 ميكس لتطبيق واتسات مع اشتراك يومي في خدمة رقم 1 مجانا، الباقة صالحة لمدة 30 يوم ويمكن تجديدها في أي وقت، والدقيقة لأي شبكة أخرى بـ 5 ميكس “وحدة” ، سعر الدقيقة والميجا بايت بعد انتهاء الباقة 19 قرش.

باقة حكاية ميكس

ميزة هذه الباقة أن إسم باقتك يكون هو قيمة الرصيد الذي تحتاجه لتجديد باقتك. تفا صيل باقة حكاية ميكس يتمتع نظام حكاية ميكس بالمرونة لاحتواءه على 5 باقات مفصلة بالجدول بالأسفل، ويمكنك تجديد باقتك من خلال خدمة النص شهر عن طريق الإتصال بـ *900# ( نجمة 900 شباك )، ويمكنك مضاعفة الميجابايتس من خلال خدمة سوبر نت عن طريق الإتصال برقم *660# ( نجمة 660 شباك )، كذلك يمكنك زيادة باقى إضافية بداية من 5 جنيه عن طريق الإتصال بالرقم *626# ( نجمة 626 شباك )، ويمكنك كذلك التحكم بالإنترنت من خلال خدمة إنترنت ليميت عن طريقة الإتصال برقم *808# ( نجمة 808 شباك )، ويمكنك التحكم في دقائق الشبكات الأخرى من خللال خدمة ليميت الشبكات عن طريق الكود *806# ( نجمة 806 شباك )، ويمكنك تجديد باقة حكاية ميكس بكود *807# ( نجمة 807 شباك )، كما يمكنك استخدام الكود #844* لدليل أكواد حكاية ميكس. إسم الباقة حكايه ميكس 25 حكايه ميكس 35 حكايه ميكس 50 حكايه ميكس 70 حكايه ميكس 100 الميكسات الأساسية 500 850 1,400 2,200 3,300 ميكسات واتساب 200 ميكس دقيقة اتصالات 1 ميكس دقيقة الشبكات الأخرى 5 ميكس الكول تون اليومية 5 ميكس الاشتراك الشهرى 25 جنيه 35 جنيه 50 جنيه 70 جنيه 100جنيه التحويل السريع *689*25# *689*35# *689*50# *689*70# *689*100# باقة حكاية فاتورة يمكنك اختيار حد اقصى لفاتورتك من خلال خدمة Credit Limit، يجب الذهاب لأقرب فرع للاشتراك. تفاصيل باقة حكاية فاتورة حكاية الفاتورة حكاية ٤٩ حكاية ٩٩ الإشتراك الشهري بالضرائب ٦١ جنيه ١٢٢ جنيه دقائق لاتصلات ١٢٠٠ ٢٥٠٠ دقائق للشبكات الاخرى ٦٠ ٤٠٠ موبايل انترنت و USB modem GB ١.٢٥ GB ٤ الموبايل انترنت اثناء التجوال — —

باقة حكاية العادية

هي باقات انترنت ومكالمات وأنظمة مكالمات بمزايا الخط والكارت والكنترول لكل الشبكات، يمكنك طلب 525 للاشتراك في باقة حكاية او طلب الكود مباشر من الجدول بالأسفل.

تفاصيل باقة حكاية

خطة الاسعار دقائق لاتصالات دقائق للشبكات الأخرى موبايل انترنت الرسوم الشهرية (قيمة الشحن) للتحويل السريع حكاية 40 400 30 500 ميجا 40 جنيه *764# حكاية 75 1,200 70 1,250 ميجا 75 جنيه *763# حكاية 150 2,500 250 3,500 ميجا 150 جنيه *762# حكاية 200 4,000 400 5,000 ميجا 200 جنيه *761#

الباقات الإضافية لباقة حكاية العادية

15 جنيه 300 دقيقة اتصل ب *626# 22جنيه 500 دقيقة اتصل ب *626# 30جنيه 700 دقيقة اتصل ب *626#

خدمات شركة اتصالات مصر

يذكر أن “شركة اتصالات مصر” دائما ما تقوم على تقديم الجديد من أجل راحة عملائها، حيث توفر لهم خدمات الإنترنت بسرعة فائقة 4G، مما يعني خدمة النت الأوفر والأسرع في مصر.

كما تقدم شركة اتصالات مصر خدمة رائعة لعملائها وهي “خدمة اختيار نمرتك” والتي يمكن حجزها الذي تريده ويكون من صنعك الشخصي سواء من تاريخ ميلاد العميل أو غيره من الأرقام الهامة بالنسبة إلى العميل، وقد شهدت تلك الخدمة إقبالاً كبيراً من قبل عملاء الشركة.

عروض اتصالات مصر

ومن أهم عروض شركة اتصالات مصر خلال الفترة الراهنة هو عرض “حكاية ميكس 15″، والذي يوفر للعميل أربعمائة وخمسة وعشرين ميكس، ويمكن استخدام الوحدات في الاتصالات أو الرسائل أو خدمات الإنترنت، كما يمكن التحويل إلى هذا النظام من خلال إرسال رسالة فارغة على الرقم التالي “151”.

وهناك عرض أخر وهو “عرض ميكس” ويعمل العرض على توفير مائة دقيقة أو مائة ميجابايت أو يمكن الجمع بين الاثنين بتكلفة واحد جنيه فقط يومياً، ويمكن الاشتراك في النظام التالي “*011*02#”.

كما يوجد أيضا عرض نظام الفاتورة وهو “نظام حكاية 99” باشتراك شهري يصل إلى مائة وواحد وعشرين جنيه، ويقدم للعميل ألفين وخمسمائة دقيقة لخطوط شبكة اتصالات، وأربعمائة دقيقة لأي رقم من الشبكات الأخرى، ويوفر لك باقة إنترنت بسرعة تصل إلى أربعة جيجابايت.